Nintendo ha paura degli spoiler e diffida un noto leaker

Lo sappiamo bene: con l’arrivo dell’E3 o di qualsiasi grande evento, le informazioni che dovrebbero essere annunciate per la prima volta durante una conferenza vengono spesso leakate. Ad esempio, è accaduto con Bleeding Edge, del quale abbiamo visto con varie d’ore di anticipo lo stesso trailer poi mostrato durante la conferenza Microsoft. Ora, scopriamo che Nintendo non apprezza affatto questa cosa e ha quindi deciso di agire a livello legale.

Un noto leaker attivo su Twitter, tale Sabi, ha infatti dichiarato di aver ricevuto una diffida da parte degli avvocati di Nintendo (ovviamente rivolta alla sua persona, non all’account Twitter). La diffida, in pratica, gli impedisce di condividere qualsiasi informazione privata di Nintendo: questo non proibirà a Sabi di parlare di altre compagnie, ma tutto ciò che è legato alla casa di Kyoto è completamente off limits.

I have been given a cease and desist from a lawyer representing Nintendo. They have my full name and everything. This means I'm not allowed to post any private trade secrets from Nintendo co ltd. This does not mean I cannot post things from other companies, but not Nintendo.

— Sabi (@New_WabiSabi) June 10, 2019