Nintendo Switch 2: Nuovi giochi e accessori in preorder su My Nintendo Store!

Nintendo ha appena aperto i preordini per una selezione esclusiva di giochi, amiibo e accessori dedicati alla nuovissima Nintendo Switch 2, tutti disponibili sul My Nintendo Store, l’e-commerce ufficiale dove trovate tutta Nintendo in un unico luogo. Con l’uscita fissata per il 5 giugno 2025, questa è l’occasione perfetta per prepararvi al meglio all'arrivo della nuova console.

Nintendo Switch 2: perché preordinare ora?

La nuova Nintendo Switch 2 rappresenta un'evoluzione straordinaria rispetto al modello precedente, con un display più grande, una maggiore potenza e nuove funzionalità pensate per il gioco sia in mobilità sia in casa. Tra i primi titoli disponibili troviamo Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, acquistabili sia in versione fisica sia digitale, perfetti per immergervi subito nelle nuove esperienze offerte dalla console.