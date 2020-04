Nintendo Switch: il business del bot gratuito che rende introvabile la console

Il vincolo all’isolamento sociale, causato dalla pandemia che sta colpendo il panorama mondiale nelle ultime settimane, ha indotto molte persone all’acquisto di una console. Tra le più ricercate ritroviamo Nintendo Switch che, però, risulta anche particolarmente difficile da reperire ultimamente. C’è una ragione particolare, però, che sembra essere alla base di questa carenza di scorte. A quanto pare, infatti, sembra che la causa sia l’intervento di un bot, precisamente il Bird Bot, il quale è pensato appositamente per la console Nintendo, facilitandone notevolmente l’acquisto non appena risulta nuovamente disponibile sui rivenditori online.

Vi starete chiedendo come funziona. Ebbene, il bot invia una notifica all’utente quando rileva la disponibilità della console e, allo stesso tempo, provvede ad inserire il prodotto nel carrello, a completare le procedure di pagamento e ad acquistarlo presso alcuni rivenditori, come Walmart e Best Buy. Per di più, l’utilizzo di Bird Bot è completamente gratuito e vanta un’attiva community di rivenditori su Discord, il cui numero è in costante crescita.

Indubbiamente, questo metodo crea un enorme vantaggio rispetto ai normali acquirenti che sono interessati all’acquisto di una Nintendo Switch, per poter passare del tempo di qualità durante l’attuale pandemia. Bird Bot è stato creato da un ragazzo di nome Nate, che ha dichiarato di averlo ideato per “scherzo”. Eppure, la sua burla aveva un gran potenziale, come si può evincere e, indubbiamente, ne sta giovando una vasta classe di rivenditori che stanno approfittando di questo metodo. Basti pensare che una copia di Animal Crossing: New Horizons, comprendente l’edizione speciale della console è stata recentemente venduta per 750$.

Com’è noto, l’utilizzo dei bot è sempre avvenuto anche in altri ambiti, come nell’acquisto di biglietti per eventi pubblici. Il Bird Bot, però, si distingue dai suoi “simili”, poiché l’esser gratuito e il suo utilizzo esclusivo per Nintendo Switch, consentono a chiunque di accedere a tale business, che però dà origine ad una concorrenza sleale, nonché alla vendita di questi prodotti a prezzi sconsiderati.