Se avete una Nintendo Switch quasi sicuramente avrete sentito parlare del problema del Joy-Con drift, un difetto hardware delle levette analogiche dei controller che finiscono per mandare input errati alla console (ghosting) con la conseguenza di spostare il cursore nei menù o, peggio, spingere Link a gettarsi dalla montagna appena scalata. Certe volte il difetto è saltuario ed improvviso, altre è continuo e non rende possibile nemmeno usare il controller. A lungo andare, sembra che ogni tipologia di levetta analogica di Nintendo Switch (compresa quella dei modelli Lite) subisca il drifting. Come fare quindi per risolvere il problema di Joy-Con drift?

Ecco una serie di soluzioni nel caso i vostri Joy-Con siano colpiti da questo difetto, dai metodi software fino a quelli che vanno ad agire sull’hardware.

1 – Aggiornate la console e ricalibrate i controller

Il vostro problema di drifting potrebbe dipendere da un problema software. In questo caso basta aggiornare sia la console che i controller all’ultimo firmware disponibile. Dopo aver fatto questo, semplicemente verificando se ci sono nuovi aggiornamenti dal menu apposito nelle impostazioni, provate a ricalibrare i controller come segue:

Rimuovete i Joy-Con dal corpo della Switch

Andate a “Impostazioni di sistema”

Scorrete e selezionate “Controller e Sensori”

Selezionate “Calibrazione dei controller”

Quindi premete verso il basso lo stick che si desidera calibrare.

2 – Rivolgetevi all’assistenza ufficiale Nintendo

Se la calibrazione non dovesse funzionare e la vostra console risulta ancora in garanzia, la soluzione migliore è richiedere la sostituzione gratuita del controller a Nintendo compilando il form che trovate in questo link. Se invece la vostra console non è in garanzia, potete comunque richiedere la riparazione a Nintendo ma a pagamento. E, in questo secondo caso, forse è meglio propendere per la soluzione successiva.

3 – Acquistate un nuovo Joy-Con

La soluzione che taglia la testa al toro, mettete da parte ogni problema e acquistate un nuovo controller. Ce ne sono tantissimi, di vari colori e spesso si trovano ad offerte molto convenienti, nelle nostre guide trovate i controller migliori e anche i Joy-con alternativi per Switch.

4 – Pulite la levetta del Joy-Con

Iniziamo ora con le soluzione “fai da te” che, vi ricordiamo, potrebbero portare anche alla rottura definitiva del Joy-Con nel caso non venissero eseguite correttamente. La prima di queste soluzioni è la più semplice e non richiede di andare ad aprire il controller, ma basta pulire con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico al 70% la base dello stick analogico guasto. Immaginate lo stick come se fosse un fungo e inserite il bastoncino di cotone dove mette le radici, avendo cura di far finire un po’ di alcol all’interno della base. Ora ruotate lo stick per far spandere per bene l’alcol così da pulire la base da eventuali residui di sporco che potrebbero essere la causa del vostro Joy-Con drift.

5 – Il trucco del quadratino di carta

Nel caso il problema persista, non vi resta che aprire il Joy-Con e usare uno degli ultimi (e anche più funzionali) metodi in circolazione. Stando a questo metodo infatti, il Joy-Con drift potrebbe essere causato dall’uso prolungato dello stick che, una volta usurato, fatica a far contatto con i componenti sottostanti e invia segnali errati. Molte persone sembrano aver trovato una soluzione smontando il controller ed inserendo un piccolo quadratino di carta (spesso come un biglietto da visita) sotto lo stick, in modo da da riavvicinare lo stick ai suoi componenti. Il video mostra la procedura ma ecco anche una guida passo passo:

Procuratevi un cacciavite Y00 con punta Tri-Wing Ruotate il Joy-Con difettoso e svitate le 4 viti negli angoli Aprite la scocca (aiutatevi forzando con un plettro o una levetta della stessa misura) Scollegate il cavo della batteria e rimuovetela dal suo scomparto Rimuovete l’antenna al lato del vano batteria e scollegatela Procuratevi un cacciavite #0 e rimuovete le 3 viti del vano batteria Sollevate il vano batteria per trovarvi finalmente sotto lo stick analogico (il piccolo quadrato metallico) OPZIONALE – Pulite il controller soffiando via lo sporco con una bomboletta di aria compressa Ora prendete un cartoncino dello spessore di un biglietto da visita e tagliatene un quadratino grande quanto la base metallica dello stick Posizionatelo sul quadrato metallico e poi rimettete a posto il vano batteria facendo attenzione a non spostare il quadratino Ora non vi resta che chiudere tutto e ricalibrare i controller per aver finalmente risolto la situazione!

6 – Sostituite la levetta del Joy-Con

Se nonostante il quadratino di carta proposto della soluzione 5 il problema dovesse persistere ancora, allora potete provare, come ultima spiaggia, a sostituire lo stick stesso. Il procedimento di apertura del Joy-Con è lo stesso di quello visto nella soluzione 5 ma, oltre a procurarvi un nuovo stick che potete trovare su Amazon a poco più di 10 euro, dovrete seguire degli ulteriori passaggi: