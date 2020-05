Nintendo Switch: svelato un nuovo immancabile accessorio per il dock

Al momento, ci sono numerosi accessori per Nintendo Switch disponibili sul mercato. Infatti, possiamo acquistare controller di terze parti, cuffie dedicate e addirittura dock alternative, giusto per citare alcuni prodotti interessanti. Ovviamente, ci sono di tre tipologie di accessori diversi pensati per la nostra casa console ibrida: gli ufficiali, gli autorizzati e quelli senza licenza.

Per darvi un paio di indicazioni utili, gli accessori ufficiali provengono dalla casa madre, gli accessori con licenza sono creati da terze parti – ma sono riconosciuti e approvati dalla casa madre –, mentre gli accessori senza licenza sono il grande jolly in questo ambito. Per quanto riguarda i primi due tipi, un cliente può acquistarli con la certezza che saranno compatibili al 100% con il prodotto a cui sono destinati. Gli accessori senza licenza, invece, non danno questa sicurezza.

Tra i più noti rivenditori di prodotti pensati per la nota console ibrida, menzioniamo CyberGadget, un’azienda cinese che ha creato diversi accessori per Nintendo Switch. La sua ultima trovata è una cover protettiva per la dock. Questo accessorio fa esattamente ciò che suggerisce il nome: è una protezione in policarbonato pensata proprio per tutelare il dock di Nintendo Switch da possibili danni. La sua peculiarità è che totalmente trasparente. In questo modo, non sarà alterato il design del dock, della nostra Nintendo Switch, rendendolo più sicuro e, al tempo stesso, preservandone la sua integrità e la sua bellezza.

Effettivamente, riuscire a proteggere anche il dock, oltre alla Nintendo Switch è un desiderio di molti videogiocatori meticolosi, il cui interesse è quello di preservare l’integrità fisica della loro collezione. La cover per il dock di Nintendo Switch sarà rilasciata da Cyber ​​Gadget il 31 maggio 2020. Se siete interessati all’acquisto, al momento non ci sono ulteriori informazioni, né sappiamo quale sarà suo prezzo. Comparandolo ad alcuni accessori simili e disponibili per la celebre console, però, possiamo immaginare che sicuramente non avrà un prezzo elevato.