Nintendo Switch avrà una versione a tema Disney Tsum Tsum Festival

In occasione del lancio di Disney Tsum Tsum Festival, è in arrivo solo sul territorio Giapponese, una Nintendo Switch a tema. Disney Tsum Tsum Festival è un videogioco di prossima uscita, presentato all’E3 2019, sviluppato da B.B. Studio e Hyde e pubblicato dalla Bandai Namco Entertainment. È il primo gioco per console basato sulla linea di giocattoli Disney Tsum Tsum.

Previsto ad arrivare il 10 ottobre di quest’anno, verrà distribuito in un bundle con una nuova versione a tema di Nintendo Switch, caratterizzata da una particolare colorazione (viola e rosa) ed una serie di simboli che richiamano la linea Tsum Tsum. Ovviamente nel bundle, è compresa anche una copia di Disney Tsum Tsum Festival e qualche DLC ad esso collegato.

Il gioco in sé è poco conosciuto al di fuori del Giappone e proprio per questo motivo, la nuova versione sarà venduta solo su territorio Giapponese al prezzo di 36,000 yen (ossia 330 dollari). Disney Tsum Tsum Festivalè prettamente un party-game nel quale si devono collegare i vari Tsum Tsum insieme cercando di creare delle catene più lunghe degli avversari, per ottenere più punti possibili e vincere la partita.

Sono inoltre previsti dei mini-game a tema molto particolari come Bubble Hockey, Curling e Coin Dozer. Il gioco offre la possibilità di giocare sia online che offline, offrendo ai giocatori, anche la possibilità di ampliare la propria collezione di Tsum Tsum.

Soffermandoci sul design della versione a tema di Nintendo Switch, non possiamo non notare la cura dei particolari e la particolarità del design, anche per quanto riguarda la Dock, la quale risulta essere adornata dai paffuti volti dei vari personaggi Disney. Da notare anche la simpatica aggiunta delle orecchie di Topolino che spuntano dal tasto Home del Joy-Con.

Secondo l’azienda, il Nintendo Switch presente nella confezione sarà il nuovo modello, con una maggiore durata della batteria, di cui vi avevamo precedentemente parlato.