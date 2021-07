Nintendo Switch, il comparto online è vicino ad una rivoluzione?

Il comparto online di Nintendo Switch, ovvero quella sottoscrizione molto simile al PlayStation Plus e Xbox Live Gold, necessaria anche per giocare onine potrebbe a breve andare incontro ad una rivoluzione. Nonostante l’età del servizio sia relativamente giovane, considerando che a settembre compirà solamente tre anni, pare che la casa di Kyoto stia cercando internamente di cambiarne alcuni aspetti, per renderlo “più appetibile e attraente verso il pubblico”.

Attualmente, il servizio online della console, denominato Nintendo Switch Online offre la possibilità di giocare in multigiocatore, alcuni titoli come Tetris 99 forniti al lancio gratuitamente, opportunità di provare alcune Game Trial e una sorta di Virtual Console con una libreria tratta da NES e SNES. Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, ha però già annunciato che si è al lavoro per rendere il tutto decisamente più divertente e conveniente per i giocatori.

Nonostante i numeri siano buoni (si parla di oltre 26 milioni di abbonati a settembre 2020) è anche vero che l’offerta, ovviamente, non sta convincendo neanche la casa di Kyoto. Nintendo Switch Online dunque potrebbe a breve dotarsi di un altro appeal ma a quale prezzo? Al momento, con i suoi 19,99 Euro al mese per un singolo account senza sharing è sicuramente il servizio più conveniente a cui abbonarsi ma non è escluso, come ha dichiarato lo stesso Furukawa, che in futuro il prezzo del biglietto possa alzarsi. A patto, ovviamente, che anche i servizi corrispondano al valore reale del pagamento richiesto.

Ovviamente allo stato attuale non è ancora confermato nulla di tutto ciò. Non è escluso che Nintendo Switch Online possa aumentare ed espandere la sua gamma di servizi (anche se sembra che ciò avverrà) a fronte di un abbonamento maggiore. La situazione è ovviamente in divenire e non è escluso che eventuali novità in tal senso verranno presentate durante l’annuncio della tanto rumoreggiata (ma mai ufficializzata) versione hi end della console ibrida di Nintendo. Le finestre temporali, d’altronde, potrebbero coincidere per quanto riguarda un annuncio del nuovo servizio online.