Nintendo Switch, il redesign dell’interfaccia fa impazzire i fan

Stanchi della solita interfaccia? Da sempre i fansi dilettano a dare una propria idea di come vorrebbero un hardware o anche una parte software di sistemi operativi. Molti designer in realtà utilizzano anche queste modalità per creare una propria idea e capire se possa piacere ai fan. È proprio questo il caso di un particolare lavoro svolto da un utente di reddit che ha deciso di cimentarsi in qualcosa che in realtà in tanti hanno già fatto. Ovvero cercare di immaginare come sarebbe il sistema opertivo di Nintendo Switch, con qualche rotondità in più.

Ovviamente è stato un vero successo tra i fan della console, soprattutto per il modo in cui vengono utilizzati i riquadri, più stondati e di come viene utilizzato lo spazio a disposizione dello schermo. Come ben sappiamo infatti, l’interfaccia di Nintendo Switch non è sicuramente la più accattivante di tutte. Si sa, la semplicità è sicuramente il punto su cui hanno puntato in questa interazione del S.O., soprattutto se pensiamo a quello di Nintendo Wii e di Wii U.

Nintendo Switch rappresenta un comunque un best selling e forse con questa interfaccia che da anche una svecchiata “interna” alla console, potrebbe essere anche più piacevole navigare tra i menu della console. La console di Nintendo è comunque una delle più vendute e la sua salita non mira per nulla a desistere. Solo PS5 sta facendo meglio, ma come ben sappiamo lo slancio del marchio Playstation degli ultimi anni ha giovato non poco all’azienda giapponese.

Noi siamo molto soddisfatti del redesign comparso su Reddit. Anzi, speriamo che Nintendo almeno per una volta possa prendere ispirazione e magari dare un tocco nuovo anche al proprio software. Ovviamente vi consigliamo di dare un’occhiata al link di reddit più sopra per farvi anche una vostra idea e dirci se potrebbe piacervi un’interfaccia di questo tipo!