Nintendo Switch: aggiunta la funzione Lista dei Desideri

Nintendo Switch è senza ombra di dubbio una delle console più amate della generazione, ma nonostante questo, gli utenti hanno sempre criticato una mancanza di diverse funzioni sulla console. Insieme agli achievement, popolarissimi su praticamente ogni altra console da gioco e client PC, da quando è stata rilasciata sul mercato l’ibrida di Nintendo non ha mai permesso ai propri giocatori di creare delle liste dei desideri, almeno fino ad oggi.

Nintendo Europe ha annunciato proprio questo pomeriggio che da ora in poi gli utenti potranno aggiungere giochi per Nintendo Switch alla propria lista dei desideri tramite il sito web del Nintendo eShop. Questa nuova funzionalità aggiunta al sito ufficiale, renderà più facile tenere traccia di tutti quei titoli che si desidera acquistare in futuro, magari approfittando di un periodo di scontistica.

Want a useful way to keep track of all the #NintendoSwitch games you’re interested in? You can now access, manage and add games to your Nintendo Switch Wish List via our website!

Find out more: https://t.co/qNjucieBsR pic.twitter.com/dHpXQQ7jfC

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 19, 2020