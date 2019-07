Nintendo Switch Lite? GameStop USA la adora

Nintendo Switch Lite è la nuova console della casa di Kyoto. Le reazioni del pubblico sono varie, ma c'è qualcuno che ne è rimasto colpito: GameStop USA.

Senza troppo preavviso, se non quello garantito dai rumor e dai leak, Nintendo ha annunciato un nuovo modello di Switch. Si tratta, come di certo saprete, di una versione esclusivamente portatile, con piccole modifiche e qualche limitazione, venduta a un prezzo nettamente inferiore rispetto al modello ibrido, come vi abbiamo riportato. Ad alcuni questa nuova console potrebbe non far impazzire, ma c’è qualcuno che invece trova Nintendo Switch Lite incredibile: GameStop USA.

Parlando ai microfoni di GameSpot, il Chief Customer Officer Frank Hamlin ha spiegato cosa ne pensa di Nintendo Switch Lite: “Siamo veramente entusiasti del device; penso che sia una grande opportunità per Switch di entrare all’interno di tutte le famiglie. Penso anche che sia un’ottima scelta per chi ancora non ha preso uno Switch in quanto è un modo per entrare nell’ecosistema Nintendo, soprattuto se attualmente giochi con altri sistemi.”

GameStop è un leader nelle vendite delle console, negli Stati Uniti, quindi ogni nuova macchina da gioco è sempre un’ottima notizia per la compagnia. Come sappiamo la società non è in buone acque da tempo, quindi il rilascio di un nuovo device potrebbe essere proprio quello di cui ha bisogno, sopratutto per riuscire a giungere con maggiore serenità alla nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox Scarlett potrebbero spingere la catena nuovamente a buoni livelli.

Nintendo Switch Lite sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2019, ovvero lo stesso giorno del rilascio di The Legend of Zelda Link’s Awakening. Diteci, cosa ne pensate della console? Vi interessa?