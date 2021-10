Nintendo Switch Modello OLED: i primi test sul Burn In sono rassicuranti

La giornata di ieri è stata certamente molto importante per tutti gli amanti di Nintendo Switch: di fatti, sono stati rilasciati sia Metroid Dread, quinto e ultimo capitolo della serie principale del franchise, e sia Nintendo Switch Modello OLED. Entrambi sono stati criticati molto positivamente sia dai giocatori che dalla stampa specializzata, sebbene in queste ultime ore sono tornate a galla alcuni dubbi riguardanti proprio la nuova console.

Sappiamo bene come uno dei problemi più diffusi degli schermi OLED sia quello del burn-in, che si verifica quando viene visualizzata per molto tempo la stessa immagine, lasciando un residuo visivo nel momento in cui la scena cambia. Dato che molti utenti temevano che questo problema si sarebbe potuto verificare anche con la nuova Nintendo Switch Modello OLED, lo youtuber WULFF DEN ha effettuato un test estensivo per comprendere meglio la realtà dei fatti.

Come possiamo vedere dal video di seguito (al minuto 13:14), l’utente ha testato per oltre una settimana una schermata fissa di The Legend of Zelda Zelda: Breath Of The Wild all’intero di un sacrario, puntando la visuale verso le forti illuminazioni blu che lo caratterizzano. Per effettuare la prova, ha utilizzato lo Split Pad di HORI e ha impostato la luminosità dello schermo al massimo, tenendo la console alimentata tutto il tempo.

L’utilizzo dei controller di HORI è dovuta soprattutto per la presenza del tasto turbo, essenziale per inviare input costanti ed evitare che lo schermo si spegnesse automaticamente durante la prova. WULFF DEN ha potuto constatare che nonostante il periodo estremamente prolungato sulla stessa scena, non è presente alcun segno di burn-in sulla sua Nintendo Switch Modello OLED. Il risultato appare ancor più positivo se consideriamo che, in effetti, nessuno manterrà mai la console accesa sulla stessa schermata per un’intera settimana e che inevitabilmente le immagini sullo schermo cambieranno.

Si tratta quindi di un’ottima notizia per tutti i giocatori, sia quelli che hanno già acquistato Nintendo Switch Modello OLED, e sia per quelli che avevano intenzione di comprarla ma erano frenati da questo dubbio. Fateci sapere commentando in calce se anche voi state giocando con la vostra nuova Nintendo Switch Modello OLED e, soprattutto, se vi sta piacendo. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità e aggiornamenti.