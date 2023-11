Metroid Dread: risparmia il 27% sullo splendido titolo per Nintendo Switch

Se siete alla ricerca di un titolo longevo e impegnativo per la vostra Nintendo Switch, ben chiaro che l'intento è, anzitutto, quello di accaparrarvi un buon affare in termini di spesa, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon dedicata allo splendido Metroid Dread, un titolo spettacolare che, sin dal suo annuncio, calamità su di sé una grande attenzione, confermata poi in fase di recensione dove, qui su Tom's, lo premiammo con un sonoro 9!

Ebbene, qualora non abbiate ancora avuto modo di giocare a questo capolavoro Nintendo, sviluppato dall'abile team di Mercury Steam, allora vi suggeriamo di non perdervi questo sconto di circa 15 euro, che abbassa il gioco dal suo prezzo originale di circa 50 euro, agli attuali 34,97€ per quello che, tutto sommato, è un affare più che degno delle prossime (ed attese) giornate del Black Friday 2023.

Metroid Dread, chi dovrebbe acquistarlo?

Sequel diretto dello storico Metroid Fusion, uscito su Game Boy Advance oltre 20 anni fa, Metroid Dread è un titolo che, certamente, farà la gioia di quanti sono a caccia di un titolo che sia non solo divertente, ma anche impegnativo, come del resto si confà da sempre alla saga di Metroid, che con le sue mappe labirintiche ed i suoi molti segreti, tiene incollati allo schermo capitolo dopo capitolo.

Ma occorre aver giocato il capitolo precedente per godere di Dread? Francamente no, perché il team ha fatto in modo da creare un sequel che, in fin dei conti, è perfettamente autonomo, sia dal punto di vista narrativo che delle meccaniche. Parliamo di un titolo avvincente ed adrenalinico, che con i suoi segreti ed i suoi spettacolari combattimenti potrà tenervi incollati allo schermo per giorni e che, non a caso, consideriamo come uno dei migliori giochi per Nintendo Switch!

Per quanto riguarda il prezzo, se si esclude un brevissimo momento nel corso del mese di aprile in cui, forse per errore, il titolo fu scontato per poche ore ad appena 6,80€, quello proposto oggi da Amazon è certamente il miglior prezzo di sempre per questo gioco, al punto che riteniamo che non abbiate davvero più scuse per non acquistarlo, specie considerata la sua qualità! Generalmente venduto al prezzo di circa 50 euro, Metroid Dread è, come detto, in sconto ad appena 34,97€, che non sono affatto male per un titolo Nintendo Switch visto che, come saprete, si parla di giochi che spesso sono soggetti a scarsissime variazioni di prezzo, come da consolidata politica Nintendo.

Divertente, longevo e dotato di un gameplay coinvolgente e con una buona curca della difficoltà, Metroid Dread è, insomma, un acquisto consigliatissimo! Per questo, vi invitiamo a non indugiare oltre, e ad acquistare subito questo ottimo titolo, consultando direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, e suggerendovi di acquistarlo prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

