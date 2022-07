Mentre ci sono molte parti del mondo più abituate a raggiungere i 35 gradi, il rapido aumento delle temperature globali può tradursi in problematiche anche in aree differenti. Le batterie e gli hardware di molti dispositivi elettronici, infatti, sono fortemente soggetti a condizioni climatiche avverse che le deteriorano velocemente. In merito a questo, Nintendo ha avvisato i giocatori di non utilizzare Nintendo Switch con le alte temperature.

Nintendo Switch, a quanto pare, non è progettata per funzionare quando l’ambiente circostante raggiunge i 35 gradi. Con un tweet sul proprio account giapponese, segnalato poi da Eurogamer, la società ha infatti spiegato che la console dovrebbe essere utilizzata solo tra i 5 e 35 ℃. La traduzione del post mette in guardia i giocatori e ne sconsiglia l’utilizzo ad elevate temperature. In caso di surriscaldamento, infatti, la console si spegnerà automaticamente per proteggere le componenti interne. Inoltre, qualora la temperatura raggiunta dalla Switch sia eccessivamente alta, si potrebbero verificare gravi danni all’hardware.

Il tweet, infine, avvisa anche i giocatori di prestare attenzione alla polvere. L’azienda sconsiglia di smontare la nostra Nintendo Switch per pulirne i componenti interni. Tuttavia, nel caso di accumuli di polvere, è consigliabile rimuoverla con cura utilizzando strumenti in grado di aspirarla. Oltre ad invalidare la garanzia, infatti, aprire da sé una console è una pratica che i giocatori dovrebbero evitare, in quanto potrebbero danneggiare alcuni componenti interni senza rendersene conto rischiando così di compromettere il funzionamento del dispositivo.

Data l’ondata di caldo anomalo in arrivo su tutta Italia, sembra che dovremo aspettare ancora qualche mese prima di ritornare a giocare a Zelda sulla nostra Nintendo Switch. In compenso, tuttavia, stanno per uscire delle edizioni limitate di Switch Oled ispirate a Splatoon 3. Le nuove versioni saranno disponibile al termine dell’estate, perfettamente in tempo per giocare al nuovo titolo senza paura di fondere la console.