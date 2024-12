Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe: il regalo definitivo per i veri gamer, ora IN SCONTO!

My Nintendo Store presenta una promozione esclusiva per gli amanti del gaming: un bundle speciale che include la console Nintendo Switch OLED (bianca), il celebre Mario Kart 8 Deluxe, un abbonamento individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online e Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi. Questo pacchetto è disponibile al prezzo competitivo di 349,99€, permettendovi di risparmiare 114,97€ rispetto all'acquisto separato di ogni componente.

Vedi l'offerta su My Nintendo Store

Bundle Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8, perché acquistarlo?

Il pacchetto combina hardware innovativo e contenuti di alto livello per gli appassionati di Nintendo. La versione OLED bianca della console si distingue per il display OLED da 7 pollici, che offre immagini nitide e colori vivaci. Inoltre, il design moderno e le funzionalità aggiornate, come il cavalletto regolabile e la porta LAN integrata, rendono questa console ideale per giocare sia in mobilità che su grande schermo.

Il bundle include il gioco preinstallato Mario Kart 8 Deluxe, un classico amato dai fan. Con un'ampia selezione di personaggi, numerosi veicoli e la possibilità di gareggiare contro giocatori da tutto il mondo, il divertimento è assicurato. In più, grazie al Pass percorsi aggiuntivi, avrete accesso a ben 48 circuiti extra, rievocando i migliori tracciati della saga.

Con l’abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online, potrete accedere al multiplayer online e a un ricco catalogo di giochi classici per NES e SNES. Un'opportunità perfetta per rivivere i titoli che hanno segnato la storia del gaming.

Questo bundle esclusivo è disponibile solo per un periodo limitato, e le scorte potrebbero terminare in fretta. Se state cercando una console moderna e contenuti di alto valore a un prezzo competitivo, questa offerta fa al caso vostro. Visitate subito il My Nintendo Store per approfittare di questa straordinaria promozione!

Vedi l'offerta su My Nintendo Store