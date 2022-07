Sono passati solo pochi mesi da quando Nintendo ha aggiunto un grande classico della saga di Pokémon all’interno del proprio Nintendo Switch Online. Grazie a questo servizio in abbonamento del grande N, i possessori di Switch possono godere di una valanga di giochi retro appartenenti alle generazioni NES e SNES. Inoltre, grazie al Pass d’Espansione introdotto di recente, sono state aggiunte parte delle ludoteche digitali di Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

La new entry nel Nintendo Switch Online è Pokémon Puzzle League, uno dei tanti giochi basati sul franchise nato dalle fucine di Game Freak che ha visto la luce su Nintendo 64. Il titolo, infatti, uscì sulla console Nintendo nel 2001, in un periodo di piena Pokémon mania globale dove le creature collezionabili si potevano trovare non solo su una diversa varietà di videogiochi di generi diversi, ma anche in serie animate, film, snack e oggetti di uso comune.

Come ci suggerisce il nome, in Pokémon Puzzle League dovremmo affrontare una particolarissima lega Pokémon tramite una serie di enigmi da risolvere. A differenza delle produzioni più tradizionali che uscivano in quegli anni, in Puzzle League la faceva da padrone il genere puzzle. Sulle console Nintendo c’era grande spazio per questo genere di esperienze, e anche se non è uno dei giochi Pokémon più iconici è sempre bello poterlo rigiocare e riscoprire anche ai giorni nostri.

Become a Pokémon Puzzle Master in Pokémon Puzzle League, now available on #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! #Nintendo64 pic.twitter.com/VpYynBbMQW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2022

Ci teniamo a sottolineare che, essendo parte della ludoteca Nintendo 64, per poter giocare a Pokémon Puzzle League vi servirà abbonarvi al servizio Nintendo Switch Online e successivamente acquistare il Pass d’Espansione. Fatto questo, da oggi in poi potrete giocare e sfidare i vostri amici in questo particolare gioco Pokémon e non solo. All’interno del servizio, infatti, è presente anche Pokémon Stadium e tantissimi altri giochi cult usciti su Nintendo 64.