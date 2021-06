Nintendo Switch Pro, i pre-order partiranno a breve?

Oramai da diversi mesi si fa un gran parlare di Nintendo Switch Pro. Una probabile versione hi end della console prodotta dalla casa di Kyoto sembra effettivamente essere in dirittura d’arrivo, tanto che sono già comparsi alcuni render in merito. Nel corso dei prossimi giorni, complice anche l’arrivo dell’E3 2021, molto probabilmente ne sapremo di più anche se in realtà secondo un retailer molto famoso la data dei pre-order sarebbe già stata decisa.

Secondo Amazon.com, infatti, Nintendo Switch Pro sarà prenotabile a partire dall’8 giugno 2021. Tra poco meno di tre giorni, dunque, secondo il retailer la casa di Kyoto aprirà le prenotazioni per la nuova versione della console ibrida. Si tratta ovviamente di un rumor e appare davvero strano che sarà possibile effettuare il pre-order della nuova console prima di un annuncio ufficiale e ciò ci porta a pensare che in Giappone stiano lavorando per una sorta di comunicato lampo. Questo significherebbe che la versione hi end molto probabilmente non sarà presentata durante la kermesse di Los Angeles.

Come spesso accade nell’industria dei videogiochi, soprattutto in periodo di fiere come appunto l’E3, i rumor fioccano da una parte all’altra. L’esistenza di Nintendo Switch Pro sembra oramai scontata ma appare chiaro che sarà necessario attendere qualche informazione ufficiale in merito direttamente dalla casa di Kyoto. Il nostro consiglio dunque è quello di attendere qualche comunicazione di Nintendo.

Vale dunque la pena di segnarsi con il pennarello rosso la data dell’8 giugno 2021? Probabilmente sì. Amazon.com potrebbe avere informazioni in merito Nintendo Switch Pro già da diverso tempo. Tuttavia, questo è bene ricordarlo, è anche molto probabile che della nuova versione ne sentiremo parlare da diverso tempo. Come al solito tutte queste informazioni sono trattate come rumor, dunque vi aggiorneremo non appena ci saranno novità ufficiali in merito. Restate sintonizzati con noi per non perdervi nessun dettaglio!