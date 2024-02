Nintendo Switch Sports, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 15%

Pronti a tornare in forma divertendovi con Nintendo Switch Sports? Il successore dello storico e apprezzatissimo Wii Sports è in offerta su Amazon con uno sconto del 15%, che vi permette di portarlo a casa a soli 39,90€ invece dei classici 46,99€. Un'offerta da non farsi scappare, visto quanto raramente scendono di prezzo i giochi Nintendo!

Nintendo Switch Sports, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate divertirvi in compagnia emulando gli sport più famosi e ricordando i vostri momenti migliori di tanti anni fa con Wii Sports, Nintendo Switch Sports è il gioco perfetto. Permette di giocare in gruppo ed è quindi ideale per famiglie e gruppi di amici, offre sei sport diversi e assicura ore e ore di divertimento grazie al multiplayer locale. Ci sono sia sfide semplici e intuitive per i meno esperti, che attività più complesse per i più esperti e allenati. A completare un già ottimo pacchetto ci pensa la modalità online, che aumenta ulteriormente le possibilità di divertimento.

Nintendo Switch Sports non si fa mancare davvero nulla, in confezione è presente perfino una fascia per fissare il Joy-Con alla gamba, in modo da usarlo in maniera corretta in alcuni dei giochi. Non fatevi sfuggire quest'ottima offerta Amazon, che vi permette di acquistarlo a soli 39,90€, il 15% in meno rispetto al prezzo di partenza di 46,99€!

