Nintendo: un sito di ROM sfida la compagnia e perde 2.1 milioni di dollari

Quante volte abbiamo sentito parlare di videogiochi piratati e prontamente rimossi da multinazionali importanti? Negli ultimi anni possiamo dire abbastanza. Nintendo è una di quelle aziende che controlla in modo piuttosto prepotente alcune ROM ed è in prima linea ad eliminarle definitivamente. Nel 2019 la società nipponica ha denunciato un certo Matthew Storman accusato di aver caricato e distribuito giochi Nintendo piratati traendo profitto da essi violando il copyright su vasta scala addebitando abbonamenti a pagamento.

Come riportato da TorrentFreak, Storman si è visto estraneo a queste accuse decidendo così di combattere contro Nintendo in tribunale senza avvocati a seguito. Sosteneva che che il suo sito non violava alcuna legge che lui non aveva caricato personalmente nessuna di queste ROM.

Le parole di Storman non sono riuscite a convincere la corte, dopo che emerso che lui stesso precedentemente aveva ammesso di aver caricato tutto sul sito. “L’imputato ha presentato una dichiarazione negando in alcun modo di aver caricato giochi Nintendo sul suddetto sito, la quale però è direttamente in contraddizione con la sua testimonianza in cui ha dichiarato lui stesso di aver caricato i file”, ha osservato a fine processo il giudice Marshall.

A ROM site owner decided to fight Nintendo in court with no attorney and lost $2.1 million.https://t.co/IYBQk9EcZd pic.twitter.com/GGwmYJYUhU — VGC (@VGC_News) June 1, 2021

Storman ha, in sintesi, tratto profitto facendo pagare uno speciale servizio premium. Il sito ha generato così nel 2019 tra i 30 e i 36 mila dollari di entrate. Nintendo aveva richiesto ai tempi 15 milioni di dollari di danni per violazione del copyright e del marchio stesso, ma il giudice della corte ha stabilito proprio in questi giorni una somma più piccola ma comunque importante, vale a dire 2,1 milioni. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per ogni altra curiosità in ambito videoludico vi invitiamo a seguire, come di consueto, le nostre pagine.