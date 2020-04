Nioh 2: disponibile l’aggiornamento 1.07, ecco i dettagli

Sono passate più di due settimane dal rilascio di Nioh 2, il titolo sviluppato da Team Ninja ha riscontrato grande successo sia tra il pubblico che dalla critica internazionale. Ambientato quasi 50 anni prima dal primo capitolo, il gioco ci permette di creare il nostro alter ego attraverso un editor davvero ben fatto. il genere di avvicina ai “souls” creati dalla mente di Hidetaka Miyazaki da dove prende sopratutto la sua elevata difficoltà, risultando a tratti anche decisamente più impegnativo.

Oggi, gli sviluppatori ed i produttori di Nioh 2 hanno rilasciato il nuovo aggiornamento che porta il titolo alla versione 1.07. La patch sostanzialmente risolve alcuni bug e problemi tecnici minori ed effettua delle sostanziali modifiche al gameplay modificando il livello di difficoltà di alcune sottomissioni. Qui di seguito potete vedere tutte le modifiche apportate.

Today, we've rolled out patch v1.07 for various adjustments and bug fixes. Please read look at the images below for all the changes and continue to unleash your darkness samurai! #Nioh2 #PlayStation4 pic.twitter.com/tCICXnXh08 — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) March 31, 2020

Come possiamo vedere si tratta di una corposa patch che risolve alcuni problemi minori come bug e quant’altro, ma modifica anche la difficoltà di alcune sottomissioni e di nemici che tendevano ad uccidere con un colpo solo il giocatore. Gli sviluppatori quindi hanno mantenuto la parola data, proponendo aggiornamenti continui che migliorano l’esperienza di gioco. Ricordiamo infine che Nioh 2 avrà ben tre espansioni esattamente come avvenuto con il primo capitolo, per ora non ci sono notizie relative a questi.

Come possiamo vedere si tratta di una corposa patch che risolve alcuni problemi minori come bug e quant'altro, ma modifica anche la difficoltà di alcune sottomissioni e di nemici che tendevano ad uccidere con un colpo solo il giocatore. Gli sviluppatori quindi hanno mantenuto la parola data, proponendo aggiornamenti continui che migliorano l'esperienza di gioco. Ricordiamo infine che Nioh 2 avrà ben tre espansioni esattamente come avvenuto con il primo capitolo, per ora non ci sono notizie relative a questi.