Nel corso degli anni, Hello Games ha svolto un lavoro decisamente incredibile e ha reso No Man’s Sky uno dei giochi più interessanti che sono disponibili sul mercato. Oltre al supporto a livello di contenuti, il team di sviluppo britannico si è anche dedicato a ottimizzare al meglio il titolo, portandolo su più piattaforme possibili.

L’ultimo aggiornamento a livello tecnico è avvenuto nel corso delle ultime ore. Stando alla pagina Steam, infatti, No Man’s Sky ora può girare senza nessun tipo di scheda video dedicata. Questo significa che tutti i giocatori che dispongono di una CPU con una scheda video integrata possono tranquillamente giocare al titolo di casa Hello Games. Il requisito minimo a livello di scheda video, infatti, è la Intel UHD Graphics 630.

Chiaramente la scheda video integrata non basta a godere al massimo di No Man’s Sky. Si tratta infatti del requisito minimo per poter avviare il gioco e non bisogna aspettarsi grandi performance, tutt’altro. Nonostante ciò, questo sforzo da parte di Hello Games aiuta sempre più giocatori a entrare nel suo universo. Considerando inoltre che il titolo è disponibile anche su Xbox Game Pass per PC, praticamente tutti ora possono cominciare a giocarci. Potete dare uno sguardo alle varie performance del gioco a settaggi decisamente bassi grazie al video che trovate subito qui in basso.

Oltre a girare con una GPU non dedicata, No Man’s Sky è anche supportato e verificato da Steam Deck, l’handheld di Valve. In aggiunta, anche gli altri requisiti minimi sono stati abbassati: ora, per poter esplorare l’universo procedurale di Hello Games sono richiesti appena 8GB di RAM e e una CPU Intel Core i3. Siamo davanti a un gioco veramente per tutti, o quasi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.