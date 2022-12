Nel corso dei The Game Awards, Valve ha messo in palio una Steam Deck ogni minuti. L’handlded è stato regalato a tutti colroo che si erano regolarmente iscritti al concorso, rispettando una serie di requisti come per esempio l’aver acquistato almeno un gioco in un peridoo che andava tra novembre 2021 e novembre 2022. Durante la diretta dell’evento, seguito ovviamente su una sezione di Steam dedicata, comparivano i nomi utente di chi era stato estratto per il premio, ma per un lungo periodo di tempo sono stati visualizzati solamente dei numeri. Tutto ciò ha alimentato i sospetti sul fatto che forse erano stati proprio i bot a portarsi a casa una certa quantità di console, ma Valve ha prontamente smentito.

Tramite il profilo Twitter ufficiale di Steam Deck, Valve ha dichiarato che la stringa di numeri in questione non identifica eventuali giocatori come bot. Si è trattato di un semplice bug grafico, che ha visualizzato l’ID utente dei vincitori invece del loro nominativo Steam. “Ci scusiamo per la confusione”, le parole contenute nel breve messaggio social pubblicato nelle ultime ore.

Non è stato l’unico problema del concorso. Diversi utenti hanno scritto di aver guardato l’intero show, ma secondo le statistiche di Valve sarebbero rimasti sintonizzati solamente per circa trenta minuti. Altri ancora, invece, non si sarebbero proprio collegati, quando invece erano presenti nella diretta. Difficile però capire se le statistiche siano “rotte” oppure abbiano realmente influenzato le estrazioni della console.

If you happened to see long numbers instead of profile names winning Steam Decks during the event, that was a temporary display bug. Those numbers were the Steam IDs of actual people winning, but profile names were not loading correctly. Apologies for any confusion! — Steam Deck (@OnDeck) December 9, 2022

Buona la prima? Sicuramente sì. In futuro Valve potrebbe proporre ulteriori concorsi simili, magari in maniera leggermente differente. Sicuramente Steam Deck resterà un oggetto desiderato per tantissimo tempo. Se non avete vinto e volete comunque portarvene a casa uno, sappiate però che da un paio di mesi le console sono disponibili senza lista d’attesa. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.