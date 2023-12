Novembre 2023: i videogiochi più acquistati dai lettori di GameDivision

Nel nostro canale YouTube vi raccontiamo ogni mese quelli che sono i titoli più interessanti in uscita, cosicché possiate prepararvi per tempo per inserire nel carrello ciò che fa maggiormente al caso vostro. Oggi, però, vogliamo effettuare un cambio di punto di vista, facendo diventare voi protagonisti e raccontandovi quelli che sono i videogiochi più acquistati da voi, lettori di GameDivision, durante il mese di novembre che si è appena concluso.

Di seguito vi proporremo, dunque, una lista dei 10 videogiochi più acquistati nel corso delle ultime settimane, complice il fatto che siano usciti da poco o che, banalmente, fossero oggetto di sconto durante il Black Friday che si è tenuto negli ultimi giorni di novembre. L'obiettivo? Riuscire a far risparmiare qualche euro anche a voi che state leggendo questo articolo qualora qualcuno di questi titoli vi interessi.

Ovviamente, il fatto che i prodotti siano disponibili su Amazon rappresenta un ulteriore vantaggio

Novembre 2023: i videogiochi più acquistati dai lettori di Game Division

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder, oltre a essere uscito da poco, era anche in forte sconto (per lo meno in relazione ai saldi applicati solitamente da Nintendo), per cui è facile capire perché sia stato il gioco più acquistato dai nostri lettori a novembre. Il gioco è stato un vero e proprio successo, giacché incarna perfettamente lo spirito classico di Super Mario Bros., riportando i giocatori a un'era in cui il platform 2D era il re indiscusso. La decisione di Nintendo di abbracciare il fascino dei primi giochi Mario, noti per la loro semplicità, ma al tempo stesso per la loro sfida e creatività nel level design, è stata, infatti, un'ottima mossa; inoltre, l'inclusione della modalità multiplayer aggiunge un elemento sociale al gioco, permettendo di giocare in co-op con amici e familiari.

Silent Hill 2

Al secondo posto abbiamo, invece, un titolo in preorder, ovvero la versione remake di Silent Hill 2, in uscita il 31 dicembre 2024 su PS5. Si tratta di un titolo horror che ha fatto la storia del genere, oltre ad avere consacrato il genere dell'horror psicologico di stampo nipponico al grande pubblico di videogiocatori. L'opera originale è stato rilasciata nel 2001, mentre il remake, sviluppato da Bloober Team, utilizzerà il motore Unreal Engine 5 per mantenere l'atmosfera unica di Silent Hill 2, ma modernizzando diversi aspetti del gameplay, a partire dalla grafica, in modo da renderlo ideale sia per coloro che hanno giocato e amato il titolo originale, sia per coloro che lo scopriranno per la prima volta.

EA SPORTS FC 24

EA Sports FC 24, nonché l'erede di FIFA, avendo cambiato solo il nome, mira a distinguersi come il miglior simulatore calcistico sul mercato, offrendo un’ampia gamma di squadre e competizioni con licenza ufficiale. Come i titoli precedenti della serie, il gioco è pensato per soddisfare gli appassionati di calcio, indipendentemente dal fatto che non abbiate esperienza con le iterazioni precedenti o che abbiate giocato a tutte le versioni di FIFA rilasciate nel corso degli anni. EA Sports FC 24 mantiene, infatti, tutte le caratteristiche tipiche di un titolo FIFA, tra cui modalità iconiche come l’Ultimate Team e la Carriera. Inoltre, vanta la presenza di oltre 700 squadre e 30 leghe, per un totale di circa 19.000 giocatori con licenza ufficiale.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope era in sconto ad appena 19,99€ durante il Black Friday, motivo per cui è andato letteralmente a ruba. Si tratta del secondo titolo della serie di genere strategico a turni che combina l’umorismo tipico dei Rabbids con il mondo di Super Mario. Ciò che lo caratterizza è l'essere accessibile sia per gli amanti di Mario e dei giochi strategici che per coloro che sono alle prime armi; il titolo, infatti, mira a coinvolgere un pubblico più ampio, compresi i giocatori più giovani, rappresentando anche un ottimo regalo di Natale. Inoltre, il gioco può essere giocato senza i Joy-Con, il che lo rende adatto anche ai possessori di Nintendo Switch Lite.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition

La Launch Edition di Assassin's Creed Mirage offre contenuti extra a un prezzo inferiore rispetto alla Standard Edition, rendendola un'opzione interessante per i fan della serie. Il gioco rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini della serie, con un'ambientazione affascinante a Baghdad e il recupero delle caratteristiche che hanno inizialmente reso celebre Assassin's Creed, tra cui acrobazie mozzafiato, furtività coinvolgente e combattimenti intensi. Insomma, parliamo di un acquisto imprescindibile (o un regalo perfetto) se siete fan dei primi capitoli della saga e desiderate rivivere l'essenza che li ha resi memorabili.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 è uno dei giochi di simulazione di guida più apprezzati degli ultimi tempi: il titolo offre oltre 400 auto di più di 60 costruttori automobilistici, tra cui modelli di serie e veicoli da corsa rari e leggendari. La lista dei tracciati su cui si svolgono le gare comprende il consueto assortimento di circuiti reali e originali, che portano i giocatori in 37 località diverse su un totale di 108 configurazioni. Inoltre, sono presenti svariate modalità, tra cui partecipare a gare accuratamente selezionate, provare i minigiochi basati sulle auto offerti dalle Missioni, scoprire progressivamente i concetti di base della guida nel Centro patenti o giocare online insieme ad altri giocatori di tutto il mondo, rendendolo perfetto per tutti gli amanti dei racing game.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor è il secondo titolo della saga ed è stato rilasciato da pochi mesi, ma durante il Black Friday è stato protagonista di uno sconto ottimo nella versione per PS5. Il gioco è ambientato cinque anni dopo gli eventi del capitolo precedente e si svolge durante il massimo potere dell’Impero: l’Ordine 66 è stato eseguito, causando la purga dei Jedi e costringendo i pochi superstiti a nascondersi. Nel ruolo di Cal, l’obiettivo è affrontare l’Impero, cercare altri Jedi sopravvissuti e, ovviamente, contribuire a organizzare una resistenza. Il titolo fonde elementi di esplorazione, combattimenti e platform, combinando meccaniche di combattimento souls con movimenti ed effetti spettacolari tipici dei giochi action e dando vita a un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di Star Wars.

Final Fantasy XVI

Ad aver venduto parecchio nel mese di novembre è anche Final Fantasy XVI, l'ultimo titolo dell'iconica serie Square Enix che si distingue dai precedenti per la trama matura, politicamente complessa e stratificata, e per i personaggi ben scritti e affascinanti, tra cui il protagonista Clive. Il gioco è stato giudicato divisivo, poiché si discosta dai vecchi capitoli della serie, presentando un’esperienza di gioco più simile a titoli come Devil May Cry. Tuttavia, è stato decisamente apprezzato per la sua narrazione coinvolgente e la sua grafica spettacolare, per cui se siete fan della serie o siete alla ricerca di un gioco di ruolo d’azione coinvolgente, Final Fantasy XVI potrebbe essere un’ottima scelta per voi o per una persona a voi cara a cui regalarlo per Natale.

F1 23 PS5

Se siete appassionati di Formula 1 non potete perdervi F1 2023, in cui ha fatto il suo ritorno in grande stile la modalità narrativa Braking Point, che vi regalerà una trama avvincente e carica di azione. Un'altra novità è costituita da due nuove e affascinanti location, accessibili fin da subito: affronterete, infatti, i percorsi del Las Vegas Street Circuit, e del Losail International Circuit di Doha, in Qatar, un percorso esotico che vi lascerà senza fiato. La cura dei dettagli all'interno dell'opera è davvero impressionante grazie al prezioso feedback delle vere scuderie di Formula 1, che hanno portato a significativi miglioramenti alla manovrabilità delle vetture. Che siate alla guida con un controller o con un volante, la vostra esperienza sarà più realistica e coinvolgente che mai!

Spider-Man Miles Morales

Spider-Man Miles Morales è un gioco che consigliamo vivamente a tutti gli appassionati del mondo Marvel e, in particolare, a coloro che desiderano godere del nuovo Marvel's Spider-Man 2 ma non vogliono perdersi i capitoli precedenti. Si tratta, infatti, di un capitolo “di mezzo”, una sorta di piccolo spin-off con protagonista il giovane Miles, nel suo percorso di crescita verso l’obiettivo di diventare un eroe a tutti gli effetti. Nonostante sia stato snobbato da molti all’uscita, perché considerato solo un piccolo DLC del gioco originale, Spider-Man Miles Morales è sì un'opera più contenuta, ma comunque molto divertente e dignitosa, più che degna di essere giocata, specie considerando l’ottimo prezzo proposto oggi. Il gameplay è fluido e dinamico, e la grafica di alto livello sfrutta al massimo le caratteristiche hardware PS5. Insomma, Spider-Man Miles Morales è un gioco che non delude le aspettative degli appassionati del genere e che merita di essere giocato.

