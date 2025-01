DLSS 4, ecco i primi giochi a supportarlo: Assetto Corsa, Dynasty Warriors Origins e altri

NVIDIA lancia il 30 gennaio la versione 4 del DLSS (Deep Learning Super Sampling), migliorando prestazioni e grafica dei titoli compatibili grazie all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento introduce il DLSS Multi Frame Generation per le schede GeForce RTX Serie 50, moltiplicando i frame rate fino a 8 volte rispetto al rendering tradizionale.

Il DLSS 4 rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di rendering neurale di NVIDIA. Sfruttando i Tensor Core delle GPU GeForce RTX, il nuovo sistema è in grado di generare fino a tre fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato tradizionalmente. Questo permette di raggiungere prestazioni a dir poco superiori, come il gaming in 4K a 240 FPS con ray-tracing completo sulle schede grafiche top di gamma GeForce RTX 5090.

In concomitanza con il lancio del DLSS 4, diversi nuovi titoli supporteranno la tecnologia:

Assetto Corsa EVO : Il simulatore di guida di KUNOS Simulazioni e 505 Games, in Early Access dal 16 gennaio, sfrutterà il DLSS Super Resolution per garantire frame rate elevati anche su configurazioni multi-monitor.

: Il simulatore di guida di KUNOS Simulazioni e 505 Games, in Early Access dal 16 gennaio, sfrutterà il DLSS Super Resolution per garantire frame rate elevati anche su configurazioni multi-monitor. Dynasty Warrios Origins : Il nuovo capitolo della serie tattica di Omega Force e KOEI TECMO GAMES, in uscita il 17 gennaio, utilizzerà DLSS Super Resolution e Frame Generation per massimizzare le prestazioni.

: Il nuovo capitolo della serie tattica di Omega Force e KOEI TECMO GAMES, in uscita il 17 gennaio, utilizzerà DLSS Super Resolution e Frame Generation per massimizzare le prestazioni. Honkai: Star Rail : L'aggiornamento 3.0 del 15 gennaio introduce il supporto al DLSS Super Resolution, migliorando le prestazioni alle massime risoluzioni e livelli di dettaglio.

: L'aggiornamento 3.0 del 15 gennaio introduce il supporto al DLSS Super Resolution, migliorando le prestazioni alle massime risoluzioni e livelli di dettaglio. SMITE 2 : Il seguito del popolare MOBA in terza persona, disponibile gratuitamente, implementa DLSS Super Resolution, DLAA e NVIDIA Reflex.

: Il seguito del popolare MOBA in terza persona, disponibile gratuitamente, implementa DLSS Super Resolution, DLAA e NVIDIA Reflex. TankHead: Questo innovativo gioco di combattimenti tra carri armati sfrutta DLSS Super Resolution e Frame Generation per incrementare i frame rate.

L'aggiornamento introduce importanti novità tecnologiche:

Utilizzo di "transformer", l'architettura AI avanzata usata in modelli come ChatGPT, per potenziare DLSS Ray Reconstruction, Super Resolution e DLAA

Miglioramento di tutte le tecnologie DLSS esistenti

Possibilità di aggiornare 75 giochi e applicazioni con Frame Generation al nuovo DLSS Multi Frame Generation sulle GPU GeForce RTX Serie 50

Insomma, NVIDIA continua ad espandere il supporto DLSS, con nuove integrazioni previste per numerosi altri titoli nel prossimo futuro. L'azienda invita gli utenti a consultare regolarmente l'elenco completo dei giochi e delle applicazioni ottimizzati per le tecnologie RTX, che attualmente supera quota 700.