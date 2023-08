NVIDIA ha appena annunciato l’introduzione del DLSS 3.5, nuova versione del suo sistema a rete neurale per migliorare la grafica dei videogiochi. La novità più interessante è una funzione chiamata Ray Reconstruction, che “migliora la qualità delle immagini in ray-tracing per tutte le GPU GeForce RTX sostituendo i denoisers regolati a mano con una rete AI addestrata da un supercomputer NVIDIA che genera pixel di qualità superiore tra i raggi campionati”.

Il nuovo DLSS 3.5 sarà accessibile anche a chi usa GeForce NOW, il servizio di giochi in streaming di Nvidia.

Tra i primi titoli che faranno uso di DLSS 3.5 vale la pena menzionare Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Anche l’iconica serie Portal riceverà un aggiornamento a DLSS 3.5 in autunno, promettendo prestazioni e fedeltà visiva migliorate.

Nvidia mostrerà i primi esempi di DLSS 3.5 a Colonia, in Germania, durante la Gamescom 23 (dal 23 al 27 agosto).

“L’illuminazione completamente in ray-tracing in tempo reale era una pietra miliare significativa nel nostro percorso verso la grafica fotorealistica nei giochi, e abbiamo raggiunto questi obiettivi con la modalità RT Overdrive di Cyberpunk 2077, Minecraft con RTX e Portal con RTX. Con l’aggiunta della Ray Reconstruction in NVIDIA DLSS 3.5, gli sviluppatori sono aiutati dall’intelligenza artificiale a migliorare i mondi che creano aumentando la qualità delle immagini più di quanto si pensasse in precedenza”, ha dichiarato Matt Wuebbling, vicepresidente del marketing di NVIDIA.

Inoltre, fa sapere Nvidia, altri giochi si aggiungeranno alla lista di quelli che sfruttano DLSS e Nvidia Reflex: ai nomi citati sopra si aggiungono Call of Duty: Modern Warfare III, Fortnite e PAYDAY 3.

Emozioni più realistiche per i PNG grazie a NVIDIA ACE

NVIDIA ACE crea ”modelli di intelligenza artificiale personalizzati” per rendere più credibili e autentici i personaggi non giocanti dei videogiochi. “Con ACE, i PNG generici possono essere trasformati in personaggi interattivi in grado di avviare una conversazione o di fornire conoscenze locali che portano a nuove missioni”, spiega il comunicato stampa di Nvidia.

Ebbene, ora gli sviluppatori che usano Nvidia ACE potranno contare su NVIDIA NeMo SteerLM, “una nuova tecnica che consente di personalizzare la personalità dei PNG per ottenere interazioni più emotive, realistiche e memorabili”.

In altre parole, sembra che con Nvidia ACE sarà possibile creare PNG utili, capaci di dare informazioni rilevanti nel gioco, ma anche molto realistici perché capaci di mostrare emozioni.