Una delle più importanti innovazioni degli headset VR targati Oculus è sicuramente la possibilità di avviare i giochi in realtà virtuale direttamente da PC, sfruttando SteamVR e collegando il visore al PC tramite AirLink o apposito cavo USB in fibra ottica. Ora, grazie a un nuovo tool gratuito, è possibile utilizzare il visore direttamente con l’applicazione di Valve, facendoci risparmiare ancora più tempo rispetto al passato.

Chiamato OculusKiller, questo semplice tool non fa altro che rimpiazzare l’eseguibile della dashboard di Oculus. In questa modo, all’avvio dell’headset, verrà caricato immediatamente SteamVR. A sviluppare il tool ci ha pensato lo sviluppatore ItsKaitlyn03 ed è disponibile gratuitamente su Github. L’installazione poi è decisamente facile: basta scaricare il file, inserirlo nella directory di Oculus e rinominare il precedente. Facile, veloce e soprattutto intuitivo. Una volta eseguita questa operazione, si potrà cominciare a giocare praticamente subito, eliminando ogni tempo di attesa di avvio.

Oltre a velocizzare l’avvio di SteamVR, rendendo così i visori di Oculus molto simili a quelli di Valve, il tool migliora anche le performance. Impedendo l’avvio della Dash del visore, infatti, si risparmiano circa 200MB di RAM e le performance della GPU migliorano. Niente male, non trovate?

Essendo un tool di terze parti, ve ne consigliamo l’installazione solamente se utilizzate SteamVR per giocare ai titoli dedicati alla realtà virtuale. Il rischio di un eventuale danno al visore è sempre presente e in aggiunta, sostituendo i file, c’è sempre il rischio che i giochi nativi per l’headset di Meta non funzionino più correttamente. Lo sviluppatore vi invita dunque a utilizzare Revive, un’altra app di terze parti, ma come sempre vi invitiamo alla più completa attenzione: d’altronde si tratta di andare a modificare dei file e non è detto che tutto vada per il verso giusto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.