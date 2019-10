Offerta Xbox One S a meno di 200€ con Anthem incluso

Su Amazon è possibile acquistare una console Xbox One S da 1TB a meno di 200 Euro, con in bundle una copia del gioco Anthem. Una promozione davvero eccezionale!

Anche oggi vi segnaliamo una straordinaria offerta console! Dopo lo sconto di ieri di PS4 Pro, ancora in vendita a meno di 300€ su Ebay, vi segnaliamo oggi un’interessante promozione per l’acquisto di una Xbox One S da 1 TB, nuova e con all’interno una copia di Anthem, ultima fatica di Bioware. La promozione segna quello che è a tutti gli effetti il prezzo più basso di sempre, ovvero di appena 198,99€! Un prezzo, di per sé, già molto intrigante se non fosse che nella confezione sono inclusi anche un mese di Xbox Live Gold e uno di EA Access gratuiti! Stiamo parlando, quindi, di oltre 100€ di sconto rispetto al prezzo originale, in quella che è un’occasione che non potete assolutamente lasciarvi scappare! Qualora poi non vi interessasse Anthem, per lo stesso prezzo di 198,99€ è disponibile, sempre su Amazon, una Xbox One S in offerta senza giochi inclusi, ma con un secondo pad in bundle. Normalmente il prezzo di un singolo pad si aggira attorno ai 40€, per cui anche in questo caso la promozione risulta molto vantaggiosa, seppur priva di giochi in bundle.

Constatata la vantaggiosa promozione relativa ad Xbox One S, andiamo a scoprire insieme quali sono le migliori promozioni della giornata presenti su Amazon:

Xbox One S in offerta

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!