One Punch Man A Hero Nobody Knows ha finalmente una data d’uscita

Dopo una lunga attesa finalmente anche One Punch Man A Hero Nobody Knows, titolo di Bandai Namco basato su uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni, ha una data di lancio.

L’opera ispirata all’incredibilmente forte eroe giapponese uscirà infatti il prossimo 28 febbraio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ancora pochi mesi, insomma, e potremo finalmente impersonare Saitama e amici.

Ad annunciare tale data d’uscita è stata direttamente Bandai Namco Entertainment, tramite il simpatico video che potete comodamente trovare qui sopra.

Chiunque preordinerà il gioco riceverà inoltre l’accesso anticipato a Saitama (Dream Version), una versione dell’eroe proveniente dai suoi sogni e decisamente più debole, una parte di Avatar esclusiva e due outfit esclusivi, ossia Jersey e Black Suit, sempre per Saitama.

One Punch Man A Hero Nobody Knows è un titolo sicuramente promettente. Come riporta la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “One Punch Man: A Hero Nobody Knows riesce nel difficile compito di inserire un personaggio invincibile in un ecosistema fatto di combattimenti: invece di nerfare Saitama, si è trovato un modo intelligente per bilanciare la sua presenza in game, permettendo a tutti i giocatori di sviluppare una strategia per aggirarlo o per evitarlo direttamente. Alternative più che valide a seconda del tipo di giocatore che siete. ”

Che ne pensate di questa notizia, il titolo basato sulla celebre opera ha attirato il vostro interesse? Avevate già sentito parlare di One Punch Man o è la prima volta che venite a contatto con questa proprietà intellettuale? Fateci sapere la vostra direttamente nei commenti!