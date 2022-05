La beta PvP di Overwatch 2 si è conclusa il 17 maggio. La versione di prova dello shooter Blizzard è servita sia ai giocatori per scoprire il nuovo gioco della serie, sia al team di sviluppo, che ha potuto raccogliere tantissimi dati in merito a diversi aspetti del titolo, in combinazione con i vari feedback. Alcune di queste statistiche sono state comunicate in un nuovo post sul blog ufficiale della software house di Irvine, e una in particolare è decisamente interessante, visto che ci spiega quali sono i personaggi più utilizzati.

Overwatch 2

Stando al comunicato di Blizzard, i giocatori della beta di Overwatch 2 hanno utilizzato tantissimo Sojourn, con un picking rate (ovvero la scelta) che si è posto all’80%. Nulla di così strano: si tratta di un nuovo personaggio e la beta è stata l’occasione perfetta per provarlo e cominciare a prendere confidenza con il suo stile di gioco prima della release. Per quanto riguarda invece i personaggi reworkati, Orisa è stata la più utilizzata, seguita a ruota da Doomfist, Bastion e Sombra.

I dati di Blizzard includono poi anche le percentuali di vittoria dei vari eroi. Un aspetto decisamente importante, poiché consente al team di sviluppo di bilanciare al meglio il gioco. In questo caso i dati sono decisamente più complicati da analizzare per il pubblico generalista, ma sono sicuramente utili ai vari game designer che potranno lavorare per rendere l’esperienza di gioco dello shooter decisamente migliore.

Overwatch 2 è stato annunciato nel corso del 2019 e al momento il gioco non ha ancora una data di uscita. Il titolo è atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Il 16 giugno 2022 il team di sviluppo svelerà ulteriori novità sul gioco, tra cui le modalità di accesso alla prossima beta, che potrebbe andare online proprio nei mesi estivi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.