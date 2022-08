Già nelle scorse settimane Blizzard lo aveva annunciato: le loot box di Overwatch scompariranno per sempre, tanto che nel secondo capitolo della serie non saranno presenti. Ora, nelle ultime ore, il team di sviluppo di Irvine ha annunciato la data che fermerà gli acquisti delle casse premio, e sì, è decisamente vicina.

L’annuncio è arrivato nel corso delle ultime ore, durante i festeggiamenti per l’evento Anniversary Remix di Overwatch. Le tre settimane di evento, che include una serie di skin leggendarie modificate per l’occasione e disponibili nello shop in-game (o sbloccabili giocando), sarà anche l’ultima occasione per poter acquistare le casse premio, che spariranno invece il 30 agosto 2022, proprio a termine dell’Anniversary Remix.

Non è una sorpresa: come già vi abbiamo dichiarato in apertura, Blizzard aveva anticipato ufficialmente la scomparsa delle casse premio nel suo first person shooter. Una decisione che è arrivata dopo una serie di critiche negative da parte dei giocatori, che hanno accusato il sistema di acquisto e lo hanno paragonato a una slot machine, tanto che in alcuni paesi (come Belgio e Olanda) si è arrivati al ban diretto di quei giochi che ne fanno uso. Nel secondo capitolo della serie le casse premio verranno rimpiazzate da un pass battaglia standard, già presente in quasi tutti i giochi multiplayer.

Se è vero che verrà fermato l’acquisto delle casse premio, è anche vero che i giocatori potranno comunque ottenerle per tutto il mese di settembre e fino al lancio di Overwatch 2. Le loot box si guadagneranno esclusivamente giocando, e al lancio del secondo capitolo si apriranno in automatico. Un approccio che sicuramente troverà il favore di quella parte della community, da sempre impegnata nel combattere questo genere di microtransazioni, considerate troppo invasive. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.