Paladins: disponibile il cross-play, ma non su PlayStation 4

Paladins è stato recentemente aggiornato: tra le varie modifiche è stato introdotto il cross-play. L’opzione è abilitata per le versioni Xbox One, Nintendo Switch e PC. Inoltre, i progressi potranno essere condivisi tra la versione PC e quella Xbox One. Purtroppo, nulla di tutto questo arriverà su PlayStation 4. Non si tratta, come sappiamo, del primo caso in cui questo avviene.

Sony non è mai stata molto aperta al cross-play. Gli sviluppatori di Paladins hanno affermato che il gioco è “pronto a supportare il cross-play anche su altre piattaforme, appena la possibilità si paleserà“. È improbabile, però, che la situazioni cambi. Sono varie le opere che nel corso degli anni hanno tentato di ottenere questa funzione. Pensiamo a Minecraft, Rocket League e Ark: Surivival Evolved.

Solo Fortnite è riuscita a ottenere da Sony un cross-play totale. Paladins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma l’ecosistema PS4 è completamente separato. Diteci, state giocando a Paladins? Vi dispiace che l’opzione non sia applicata anche alla console Sony?