Palworld è inarrestabile! 3 milioni di copie vendute in meno di 40 ore

Nemmeno il tempo di stupirci per il milione di copie venduto in meno di 24 ore, che Palworld si impone con un altra doppietta di risultati incredibili: 3 milioni di copie del gioco vendute in meno di 40 ore e oltre un milione di giocatori attivi su Steam contemporaneamente.

Questi incredibili risultati si vanno a sommare a quelli elencati nella giornata di ieri, con Palworld che ha già raggiunto dei traguardi sorprendenti, soprattutto considerando che si tratta ancora di un progetto in Early Access.

Palworld è disponibile anche su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle vendite su console. Il gioco è acquistabile su Xbox al prezzo di 29,99€, mentre su Steam è al momento in offerta-lancio, a poco più di 20€.

Tuttavia, l'enorme successo di Palworld è stato accompagnato da altrettante polemiche riguardo alla sua somiglianza con Pokémon, con i fan del celebre brand, che hanno evidenziato numerosi elementi che sono "ben più che ispirati" alla famosa serie di Game Freak.

Inoltre, la community ha sollevato preoccupazioni riguardo a certi aspetti dello sviluppo del gioco, compreso un intensivo utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per la creazione di determinati elementi.

Nonostante le controversie, però, Palworld continua a godere di un notevole successo commerciale, dimostrando un interesse significativo da parte dei giocatori e lanciando un segnale importante a The Pokémon Company, visto che l'obbiettivo principale di PocketPair (la software house dietro al gioco) era quello di creare una produzione a metà strada fra la parodia e l'essere la risposta a tutte le richieste che i fan di Pokémon muovono a Game Freak da tanti, troppi, anni.

Resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra sviluppatori e community e se il gioco verrà dimenticato non appena terminato questo trend, nel frattempo, con oltre tre milioni di copie vendute, la software house può ritenersi ben più che soddisfatta.