Paper Mario: un nuovo capitolo uscirà nel 2020?

Nintendo in occasione del 35esimo anniversario di Super Mario sembra avere in programma diverse sorprese, tra cui la ripubblicazione su Nintendo Switch dei giochi di: Super Mario 3D World, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy e Super Mario 64, oltre al nuovo Paper Mario.

Al momento si tratterebbero solo di semplici speculazioni dato che la Nintendo of America ha fatto sapere alla redazione VentureBeat di non avere in programma nulla da annunciare fino a questo momento. Per tanto vi invitiamo a prendere le pinze tale rumor in attesa di saperne qualcosa in più da Nintendo nel corso delle prossime settimane.

Non è da escludere che se tali voci di corridoio si rivelassero vere, nel 2020 oltre ai classici giochi 3D rimasterizzati, potremmo vedere l’arrivo di un nuovo gioco della serie Paper Mario, titolo apprezzato dal pubblico negli episodi per Nintendo 64 e GameCube.

L’ultimo Paper Mario Color Splash uscito nel 2016 su Wii U, all’epoca ebbe un discreto successo sul mercato, dato che le vendite del gioco sono state poi minate dalla poca popolarità della console. Ormai i tempi per un nuovo capitolo di Paper Mario sembrano maturi, non resta che vedere se Nintendo annuncerà il suo ritorno sulla sua piccola console ibrida.

Fino a questo momento i titoli Nintendo previsti per il 2020 non sono tantissimi è anche per questo diventa difficile capire la direzione che intraprenderà la Grande N nei mesi avvenire. In attesa di saperne qualcosa di più, in questo periodo potrete cimentarvi in famiglia con diversi titoli dedicati al mondo di Super Mario come: Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros Deluxe, Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Maker 2 di cui vi lasciamo la nostra recensione.