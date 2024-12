Path Of Exile 2: guida ascendancy

Path Of Exile 2, come abbiamo già visto nella guida alle classi, è un videogioco con una grande profondità di costruzione del personaggio; questo è possibile grazie a un profondissimo sistema di crafting ma anche, e sopratutto, alle abilità di gioco che sono innumerevoli e possono essere personalizzate in una maniera incredibilmente profonda. Le sottoclassi di Path Of Exile 2, chiamate ascendancy, sono altrettanto importanti poiché permettono di accedere a una serie di abilità passive e attive uniche che sono in grado di rivoluzionare build intere. All'interno di questa guida Ascendancy troverai tutte le informazioni non tanto sulle caratteristiche della classe quanto più su ciò che bisogna fare per poter sfruttare al massimo le sottoclassi attraverso il completamento delle trials!

Come sbloccare tutte le passive di un ascendancy

Un ascendancy ha tra 8 e 9 diversi nodi a cui sono associate abilità passive particolarmente potenti in grado di ribaltare le sorti di una build.

Per poterle sbloccare tutte è necessario ottenere questi ascendancy points attraverso il completamento dei vari trial

Ecco come sbloccare tutte le passive di una sottoclasse:

Ascendancy Point 1: usando un Balbala's Barya per aprire la porta sigillata che si incontra durante la quest secondaria Traitor's Passage durante il corso dell'atto 2 si accede al Trial Of The Sekhemas Ascendancy Point 2: usando un Balbala's Barya per aprire la porta sigillata che si incontra durante la quest secondaria Traitor's Passage durante il corso dell'atto 2 si accede al Trial Of The Sekhemas Ascendancy Point 3: completare il Trial Of Chaos utilizzando una Chimeral Inscribed Ultimatum durante il corso dell'atto 3 Ascendancy Point 4: completare il Trial Of Chaos utilizzando una Chimeral Inscribed Ultimatum durante il corso dell'atto 3 Ascendancy Point 5:

Completare il Trial Of The Sekhemas usando Djin Barya di livello 75+ (almeno 3 piani) OPPURE Completare il Trial Of Chaos usando un Inscribed Ultimatum di livello 75+ (almeno 10 round) Ascendancy Point 6: Completare il Trial Of The Sekhemas usando Djin Barya di livello 75+ (almeno 3 piani) OPPURE Completare il Trial Of Chaos usando un Inscribed Ultimatum di livello 75+ (almeno 10 round) Ascendancy Point 7: Completare il Trial Of The Sekhemas usando Djinn Barya (almeno 4 piani) E completare anche la boss fight pinnacle corrispondente OPPURE Completare il Trial Of Chaos usando un Inscribed Ultimatum di livello 75+ (almeno 10 round) ottenendo 1x cowardly hate, 1x deadly fate, 1x victorious fate ed eliminando anche il boss Ascendancy Point 8: Completare il Trial Of The Sekhemas usando Djinn Barya (almeno 4 piani) E completare anche la boss fight pinnacle corrispondente OPPURE Completare il Trial Of Chaos usando un Inscribed Ultimatum di livello 75+ (almeno 10 round) ottenendo 1x cowardly hate, 1x deadly fate, 1x victorious fate ed eliminando anche il boss

Come funzionano le ascendancies

Quando in Path Of Exile 2 si crea un personaggio si sceglie una classe; questa classe, però, può essere ulteriormente approfondita durante il corso del gioco attraverso il completamento delle trials of ascendancy, ovvero delle quest secondarie che permettono a un giocatore di sbloccare le ascendancy class completando sfide di difficoltà crescente, ottenendo punti con il quale completare un albero di abilità specifico proprio per la sua sottoclasse d'dozione.

All'interno di Path Of Exile 2 ci sono (o meglio dire, saranno) 3 diverse trials of ascendancy a partire dall'atto 2:

Atto 2 : Trial Of The Sekhemas

: Trial Of The Sekhemas Atto 3 : Trial of Chaos

: Trial of Chaos Atto 4: ancora da annunciare

Ogni trial funziona in maniera differente; in questa guida li analizzeremo nel dettaglio

Come funziona il Trial Of The Sekhemas

Il Trial Of Sekhemas dell'atto 2 è composto da una serie di stanze con sfide e boss ogni volta differenti; in ogni stanza è presente una prova diversa da superare e ogni stanza include dei potenziamenti che ti aiuteranno a sopravvivere, a curarti o a ottenere più tesori andando avanti con l'esplorazione.

Durante i Trials of Sekhemas non c'è possibilità di curarsi in quanto è introdotta una nuova meccanica per il proprio personaggio chiamata Onore. Questo è un parametro che va sostituire HP ed Energy Shield basato proprio sulla somma totale di questi 2; ogni volta che subisci danni a uno di questi vedrai anche l'onore diminuire. Se l'onore finisce a 0 la sfida fallisce! La caratteristica centrale dell'onore è che non può essere recuperato o curato con i metodi tradizionali ma è ripristinabile soltanto tramite artefatti speciali, potenziamenti o santuari presenti all'interno delle stanze generate casualmente, proprio come in un roguelike.

Una caratteristica esclusiva di queste sfide è la presenza delle reliquie, ovvero pezzi di equipaggiamento speciali che funzionano soltanto in questo contesto fornendo bonus particolari, come aggiunte all'onore, possibilità di ripristinarlo più facilmente o santuari particolari più semplici da trovare.

Le reliquie possono essere modificate esattamente come l’equipaggiamento normale: ad esempio, se hai una Orb of Augmentation a disposizione, puoi aggiungere un affisso a una Reliquia Magica che ne possiede solo uno; una volta soddisfatto delle modifiche, puoi posizionare la tua Reliquia sull’Altare delle Reliquie, dove resterà permanentemente per potenziarti durante la sfida!

Come funziona il Trial Of Chaos

Il Trial Of Chaos è una sfida più canonica concentrata completamente sull'aspetto del combattimento, in cui a ogni nuova stanza è necessario selezionare una tribultion differente. Questi altro non sono che modificatori negativi che persistono per tutte le stanze successive e che possono rendere le sfide molto più difficili, costringendo il giocatore a scegliere con grande cura come gestire i malus in relazione alla propria build.

Dato il gameplay molto più simile a quello del normale gioco, completare il Trial Of Chaos è alla portata di molti più giocatori; a cambiare sono le ricompense che, per l'occasione, integrano anche i Vall Orb, ovvero consumabili per il crafting che vanno a offrire dei bonus estremi agli equipaggiamenti corrompendoli e impedendo la presenza di ulteriori potenziamenti. Altra ricompensa esclusiva per il completamento del Trial Of Chaos sono i Soul Cores, ovvero delle simil-rune che sono castonabili e che offrono buff particolarmente intriganti.