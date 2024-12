Path of Exile 2, la Guida Completa

Path of Exile 2 è un vasto action RPG che sin dalla sua uscita sta affascinando i giocatori grazie al un gameplay profondo, alla grafica spettacolare e all'esperienza coinvolgente. Il gioco offre, infatti, un mondo ricco di sfide e possibilità, caratterizzandosi per la sua complessità e per la libertà concessa ai giocatori, rappresentando il titolo ideale per chi cerca epiche avventure in un RPG d’azione.

Proprio per la sua complessità, però, orientarsi all'inizio può essere alquanto difficile, motivo per cui in questa guida completa su Path of Exile 2 troverete, oltre a svariati consigli per i principianti, anche il link a tante altre guide con trucchi, suggerimenti e build per diventare inarrestabili in un batter d'occhio.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

Path of Exile 2: consigli utili per principianti

Evita la modalità Hardcore

Come in molti giochi simili, anche Path of Exile 2 include una modalità Hardcore, ma ovviamente non è consigliata ai principianti. In questa modalità, la morte del personaggio è permanente, il che può risultare frustrante durante la fase di apprendimento.

Per chi si avvicina al gioco, è meglio iniziare con la difficoltà standard, che permette di riprovare senza perdere tutti i progressi. Questo approccio garantisce un’esperienza più serena e formativa.

Dedica tempo alla Campagna Principale

Sebbene l’esplorazione sia incoraggiata, avanzare nella campagna principale consente di familiarizzare con le varie meccaniche che definiscono Path of Exile 2. Inoltre, la storia introduce i giocatori all’endgame, dove si trovano le sfide più emozionanti e i migliori premi.

La campagna offre anche momenti ricchi di lore e incontri con boss che aiutano a comprendere meglio il gioco, un vantaggio per chi intende cimentarsi nella modalità Hardcore in futuro.

Sperimenta diverse classi

Path of Exile 2 offre una vasta scelta di classi, ognuna con caratteristiche uniche. Durante le prime ore, è consigliabile provare più opzioni per individuare quella che meglio si adatta al proprio stile di gioco. Prendere questa decisione inizialmente, quando il progresso è ancora limitato, permette di evitare rimpianti nelle fasi avanzate, assicurando un’esperienza più soddisfacente a lungo termine.

Pianifica la tua build in anticipo

L’albero delle abilità di Path of Exile 2 è vastissimo e può intimidire i nuovi giocatori. Per questo motivo, è fondamentale avere un’idea chiara del tipo di build che si vuole creare. Ad esempio, chi desidera un personaggio resistente dovrebbe puntare fin dall’inizio su abilità che aumentano la difesa, garantendo maggiore sostenibilità nelle fasi avanzate.

Migliora le pozioni appena possibile

Le pozioni, soprattutto quelle curative, sono fondamentali in Path of Exile 2. Migliorarle regolarmente aumenta la loro efficacia, adattandole alle necessità crescenti del personaggio.

Investire risorse nel potenziamento delle pozioni è, dunque, una scelta saggia, poiché garantiscono una maggiore longevità nelle battaglie più impegnative.

Leggi attentamente le statistiche degli oggetti

Gli oggetti in Path of Exile 2 sono caratterizzati da statistiche e attributi variabili. Leggere con attenzione le descrizioni aiuta a comprendere come un oggetto può influenzare la propria build.

Capire questi dettagli permette, quindi, di scegliere equipaggiamenti che si allineano perfettamente con lo stile di gioco desiderato, migliorando l’efficacia del personaggio.

Esplora la mappa

Sebbene seguire la storia principale sia utile, esplorare le aree opzionali offre risorse preziose, come esperienza, equipaggiamenti migliori e loot.

Quando ci si trova in difficoltà contro un boss o in una zona particolarmente impegnativa, esplorare il mondo può fare la differenza, fornendo ciò che serve per superare gli ostacoli.

Comprendi il nuovo sistema delle gemme

In Path of Exile 2, le gemme non sono più equipaggiate sugli oggetti ma hanno slot dedicati nel personaggio. Questa novità offre maggiore libertà, ma richiede una pianificazione attenta per massimizzare l’efficacia del build.

Le gemme e le Gemme di Supporto sono centrali nel gameplay, quindi comprenderne le combinazioni è fondamentale per migliorare l’efficacia del personaggio.

Raccogli oggetti da vendere...

Sebbene l’inventario di Path of Exile 2 sia relativamente piccolo, raccogliere oggetti per venderli rappresenta una strategia efficace per guadagnare valuta. I portali consentono di tornare in città facilmente, semplificando il processo di vendita. Ottenere oro è, infatti, essenziale per diverse attività, come resettare abilità passive o migliorare l’equipaggiamento.

... e identifica gli oggetti prima di venderli

Identificare gli oggetti prima di venderli aumenta il loro valore nei negozi. Sebbene inizialmente servano pergamene per farlo, più avanti si potrà contare su NPC come The Hooded One per identificazioni gratuite.

Questa pratica non solo incrementa i profitti delle vendite, ma aiuta anche a individuare eventuali equipaggiamenti utili per il proprio personaggio.