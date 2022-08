Xbox e Microsoft hanno annunciato la data di uscita di Pentiment. Il nuovo progetto di Obsidian Entertainment, ambientato nell’Europa medievale, sarà disponibile nel corso dell’autunno, come precedentemente annunciato e sarà ovviamente incluso in Xbox Game Pass, come da prassi per tutte le esclusive PC e console prodotte da Microsoft.

L’annuncio della data di uscita di Pentiment è stato divulgato sul News Wire di Xbox, il blog ufficiale dove Microsoft dirama tutte le novità legate al suo brand dedicato ai videogiochi. Il titolo debutterà ufficialmente il 15 novembre 2022, per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Microsoft Store e Steam, oltre che ovviamente su Xbox Game Pass e PC Game Pass. I pre-order sono ufficialmente aperti per tutti coloro che vogliono acquistarlo al prezzo di 19,99 Euro. Come previsto, almeno per ora, non è stata annunciata nessuna edizione fisica per il nuovo progetto di Obsidian.

Non è un caso che la release date del gioco di Obsidian Entertainment sia stata divulgata nella giornata odierna. Xbox è infatti alla Gamescom 2022 e il gioco è disponibile per una prova sia per il pubblico, sia per gli addetti ai lavori come i giornalisti presenti in fiera. “I giocatori che visiteranno la Gamescom 2022 saranno in grado di dare un primo sguardo al gioco e provarlo”, si legge sul blog ufficiale di Xbox, che ha svelato anche i contenuti della demo presente a Colonia.

Oltre a Pentiment, Obsidian Entertainemnt è al lavoro su due ulteriori giochi, ovviamente esclusiva dell’ecosistema Xbox: The Outer Worlds 2, annunciato nel 2021 e Avowed, un RPG fantasy annunciato nel 2020. Entrambi i titoli non sono però alla Gamescom 2022 e sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di scoprire qualcosa di nuovo su questi due titoli. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.