Per Sony la prima PlayStation era un fallimento annunciato

Ken Kutaragi, il "padre" di PlayStation, ha rivelato al Tokyo Game Show 2024 che il lancio della prima console Sony fu accolto con grande scetticismo sia all'interno dell'azienda che nel settore dei videogiochi.

Nonostante le previsioni negative, però, PlayStation divenne un enorme successo commerciale, rivoluzionando l'industria e portando la divisione gaming di Sony a diventare un punto fermo dell'industria, capace di vendere migliaia di unità solo con la forza del suo nome.

Kutaragi spiega che volevano solo condividere la loro passione e farlo nel miglior modo possibile.

Durante l'intervista, Kutaragi ha raccontato il clima di scarso entusiasmo che circondava il progetto PlayStation nei primi anni '90: "Abbiamo visitato decine, se non centinaia di aziende e produttori di giochi. È ancora un grande ricordo, ma non erano interessati. Ci dicevano semplicemente: non fatelo. Ci sono state diverse aziende che hanno provato e nessuna ha avuto successo. Fallirete."

Queste reazioni negative arrivavano sia dall'esterno, ovvero dalle software house, che dall'interno di Sony stessa. Nessuna divisione dell'azienda sembrava supportare l'idea di entrare nel mercato delle console da gioco, considerato rischioso e già dominato da competitor affermati come Nintendo e Sega.

Kutaragi e il suo team dovettero quindi lottare contro lo scetticismo generale per portare avanti la loro visione e trasformare l'accordo mancato con Nintendo in un qualcosa di diverso e innovativo.

La determinazione si rivelò vincente: lanciata nel 1994, la prima PlayStation ottenne un successo clamoroso, vendendo oltre 100 milioni di unità e gettando le basi per il dominio di Sony nel settore videoludico.

Grazie a un design praticamente perfetto per amalgamarsi nei salotti e non nelle camere dei bambini, a una serie di caratteristiche che la rendevano un elettrodomestico su cui giocare e ascoltare musica e a una serie di intuizioni incredibili per quanto riguardò il primo dev-kit, PlayStation conquisto il mondo intero e ridefinì sia il settore che la posizione degli attori sul palco in quel momento.

La storia della nascita di PlayStation dimostra come a volte le idee più rivoluzionarie possano nascere controcorrente. Nonostante le previsioni negative, Kutaragi e Sony ebbero il coraggio di perseguire la loro visione, cambiando per sempre il volto dell'industria dei videogiochi.