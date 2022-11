Non sappiamo in quanti se ne siano accorti, ma sicuramente per una parte di giocatori la mancata presenza di attori di colore per Final Fantasy 16 non è passata inosservata. A rispondere del perché tutti i personaggi siano bianchi ci ha pensato il director del gioco, Hiroshi Takai, in un’intervista pubblicata da IGN.

Partiamo dai numeri: su 13 giochi single player (parliamo solo dei capitoli principali), i personaggi di colore inseriti al suo interno sono solamente quattro. Per Final Fantasy 16 però il problema nell’inserire un personaggio nero è il contesto storico del titolo. “Penso che potrei ferire qualcuno, ma per via di alcune ragioni Valisthea non sarebbe mai stata diversa come il pianeta di oggi”, le parole di Takai dichiarate in occasione dell’intervista.

Non solo. Takai è andato avanti, spiegando che l’inserimento di personaggi diversi da quelli presenti nel Medioevo (epoca storica da cui prende ispirazione l’ambientazione del gioco” avrebbe violato i legami narrativi che Square Enix aveva deciso. “La storia che raccontiamo è ovviamente fantastica, ma affonda le sue radici all’interno della realtà”, le parole di Takai. Una spiegazione decisamente chiara, che però siamo sicuri non riuscirà a convincere proprio tutti.

Al di là della correttezza dell’integrare personaggi di varie etnie (perché tutti devono sentirsi rappresentare), c‘è anche da sottolineare che non è possibile inserire a caso i personaggi in questione. Il rischio è che l’opera ne risenta in termini qualitativi. Una buona storia parte sempre da delle basi, che non possono essere ovviamente snaturate. Discorso diverso, invece, per ulteriori giochi come The Last of Us Parte 2, che ha raccontato non solo le vicende di un mondo distrutto da una terribile minaccia ma anche la crescita, sia fisica che personale, dei personaggi che animano la produzione di Naughty Dog. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.