Nella serata di ieri, durante la conferenza digitale Xbox e Bethesda, è arrivato un annuncio molto importante per tutti gli amanti del genere JRPG. Parliamo dell’arrivo di ben tre giochi della serie Persona su Xbox e PC anche tramite il servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Questa novità ha entusiasmato tutti coloro che hanno imparato ad amare la serie con il più recente Persona 5, ma le buone notizie non finiscono qua.

Su piattaforme Xbox e PC, tramite Xbox Game Pass, verranno aggiunti i seguenti giochi della serie JRPG di Atlus: Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e il più recente Persona 5 Royale. Quel che farà sicuramente piacere sapere ai videogiocatori, però, è quanto confermato da SEGA qualche ora fa. La compagnia giapponese ha infatti confermato che il trio di Persona arriverà anche su Steam.

Sappiamo bene che Persona 4 Golden è già stato rilasciato su PC diverso tempo fa, ma a mancare all’appello su Steam c’erano ancora il terzo e il quinto capitolo. Con questo annuncio ora anche chi preferisce giocare su PC sulla piattaforma di Valve potrà godersi due avventure longeve e indimenticabili che hanno segnato un intero genere videoludico. Il primo titolo ad uscire sarà Persona 5 Royale il prossimo 21 ottobre 2022.

Per il momento è ufficiale solo l’arrivo di Persona 3 Portable e Persona 5 Royal su PC, ma stando a una serie di rumor che stanno circolando in rete non è da escludere l’uscita di questa tripletta di titoli anche su console PlayStation e Nintendo Switch. Sottolineiamo che per ora si tratta di rumor, quindi in attesa di un possibile annuncio ufficiale prendete quest’ultima informazione con le dovute attenzioni.