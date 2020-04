PES 2020: il Data Pack 6.0 è disponibile al download, ecco tutte le novità

Il titolo calcistico di Konami, eFootball PES 2020 continua ad aggiornarsi, nonostante la stagione clacistica sia ancora ferma per l’emergenza causata dall’epidemia di Coronavirus. Nella giornata di oggi, gli appassionati di caldio di tutto il mondo possono scaricare il Data Pack 6.0, che comprenderà diverse novità, compresi nuovi volti dei calciatori, divise e molti altri aggiornamenti minori.

Stando a ciò che ha dichiarato la compagnia giapponese, all’interno del Data Pack 6.0 di PES 2020, i giocatori potranno trovare 30 nuovi volti rivisti. Tra i calciatori che hanno ricevuto un restyle ne sono già stati menzionati qualcuni, per citarne qualcuno saranno: Joshua Zirkzee, Eddie Nketiah, Tanguy Kouassi, Ianis Hagi, Reinier e Mario Pasali. Mentre altri volit come quelli di Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Rafael Leão e Borja Iglesias Quintas saranno aggiornati.

Oltre ai volti di alcuni calciatori aggiornati, il Data Pack 6.0 di PES 2020 include anche dei nuovi aggiornamenti sugli stadi. Come se non bastasse, come è già da tradizione per la serie di Konami vengono inoltre inserite delle nuove scarpe e divise, nonché alcuni altri aggiornamenti minori al momento non ancora meglio specificati dalla compagnia.

Sfortunatamente, Konami non ha ancora rilasciato le note complete riguardo ai contenuti del Data Pack 6.0. Tuttavia, se possedete il gioco in versione PC, potete scoprire il tutto da voi stessi a partire da oggi stesso. Cosa ne pensate dei contenuti rivelati fino ad ora presenti all’interno del Data Pack 6.0 di eFootball PES 2020? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.