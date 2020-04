PES 2020, l’Italia si qualifica alle fasi finali della Uefa eEuro 2020

Quattro settimane di partite per decidere quali siano le migliori formazioni che potranno avere accesso alle fasi finali della Uefa eEuro 2020 di PES 2020. Anche se la competizione ufficiale è stata spostata al prossimo anno, quella “elettronica” sta continuando incontrastata il suo percorso, che ha visto il concludersi anche del girone di ritorno. A questo punto l’italia è in testa al Gruppo H con 25 punti, e la qualificazione alla fase finale del torneo è oramai certa.

Con 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, i nostri connazionali si portano avanti e sanciscono il loro dominio, mostrando di essere un grande avversario anche per le squadre che verranno all’interno della fase finale. Sorprese ed eliminazioni eccellenti nei vari gironi della prima fase della Uefa eEuro 2020, a partire già nel girone A. Ad uscire di scena è l’Inghilterra, la quale chiude al penultimo posto dove a passare avanti è la Serbia, mentre la Spagna avanza ai playoff.

Il raggruppamento più equilibrato nella prima fase della Uefa eEuro 2020 su PES 2020 viene vinto dal piccolo Lussemburgo. La nazionale del Gran Ducato conquista il girone F battendo la concorrenza di Georgia e Kosovo, le quali non ottengono la possibilità di partecipare ai playoff. La competizione a questo punto diventa accesissima, le squadre sono pronte a darsi battaglia sul campo di PES 2020 senza esclusione di colpi.

Molte di esse vantano giocatori di alto calibro, e per la nostra nazionale sarà infatti un lungo e arduo percorso, ma speriamo che possa riuscire a farcela e arrivare anche in alto a livello europeo. Crediamo tanto nei nostri connazionali e tifiamo per loro: riusciremo ad alzare la coppa virtuale di questo grandissimo evento eSportivo? L’eSport sta crescendo sempre più, e sono tante le squadre che spingono in questo settore, sopratutto in quest’ultimo periodo di crisi.