Platinum Games: Sol Presta, il pesce d’aprile raccontato da Hideki Kamiya

Passato finalmente il fatidico primo di aprile, possiamo quindi cominciare a tirare dritto ed a riprenderci dalle brutte batoste subite durante l’ormai famoso giorno. Ieri quindi c’è stata una concentrazione di scherzi che hanno fatto divertire perlopiù le software house, ricordiamo ad esempio l’annuncio di DuckTales QuackShots oppure il secondo capitolo di God of War. Anche Platinum Games ha voluto partecipare annunciato Sol Presta, sequel spirituale di Terra Cresta sviluppato da Hamster Corporation coinvolgendo quindi l’azienda giapponese a questo pesce d’aprile.

Il gioco, come abbiamo detto, si tratta solo di uno scherzo ma Hideki Kamiya ha voluto dire la sua sullo scherzo, dichiarando quanto segue: “So che viviamo in tempi difficili, e in quanto creatore di forme d’intrattenimento c’è una parte di me che vuole semplicemente mettere di buon umore, anche se solo un pochino. Spero abbiate potuto farvi una bella risata e che siate riusciti a non dimenticare che questa è Platinum Games”.

Sembrerebbe quindi che il tanto atteso quarto annuncio del sito aperto diversi mesi fa fosse davvero questo, uno scherzo che ha fatto divertire, forse soltanto, l’azienda nipponica. Dubitiamo che abbia provocato la stessa sensazione tra gli appassionati e quindi possiamo dire che a conti fatti gli annunci sono stati “solo” tre. Rimane il fatto che Platinum Games sta vivendo un periodo eccellente, con titoli e progetti futuri a dir poco sensazionali. La remastered di The Wonderful 101 verrà rilasciata il prossimo 22 maggio, mentre sappiamo che sono attualmente al lavoro sul terzo capitolo di Bayonetta, ed i due misteriosi progetti: Babylon’s Fall e Project G.G.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete rimasti delusi da questo pesce d’aprile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità sui progetti di Platinum Games.