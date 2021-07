Playdate: pre-order imminenti, la micro console non avrà problemi di scorte

Ne abbiamo parlato spesso di Playdate, la micro console a manovella che ha saputo affascinarci fin dai primi annunci. Ora, a pochissimi giorni dall’apertura dei pre-order della console, Panic ha voluto comunicare una serie di informazioni relative agli ordini, anche per tranquillizzare tutti gli interessati sulla questione scorte. Quello delle poche scorte e dei bagarini è un problema ricorrente in questo periodo, ma sembra che la mini console non subirà tali grattacapi.

In primis, Panic ha voluto annunciare che finalmente Playdate si potrà prenotare. Nello specifico la micro console portatile a manovella sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal prossimo giovedì 29 luglio. Se siete interessati alla console, sappiate che verrà spedita anche i Italia, e i pre-ordini saranno aperti direttamente sul sito web ufficiale di Playdate a partire dalle ore 19:00, orario italiano.

La compagnia ha anche promesso che i pre-ordini non si esauriranno. Questo perchè ogni ordini che verranno presi saranno messi in coda e tutti coloro che sono interessati alla console saranno tenuti a pagare l’intero importo al momento del pre-ordine (anche se è confermata la possibilità di annullare l’ordine in qualsiasi momento), il che dovrebbe aiutare ad evitare l’avvento dei bagarini anche su questa console.

Oltre a questo, Panic ha voluto confermate che ogni persona potrà prenotare un massimo di due console. Il primo lotto è di circa 20.000 unità, che inizierà ad essere spedito verso la fine dell’anno. Gli ordini effettuati dopo quel lotto iniziale verranno spediti nel 2022. Panic ha infine affermato che la produzione aumenterà/diminuirà stando alla domanda da parte dei consumatori. Ci siamo quindi, questa curiosa console portatile a manovella sta per arrivare, ma cosa ne pensate di questo particolare piattaforma da gioco?