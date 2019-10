PlayStation 5 a dicembre 2020 al prezzo di 499.99€?

PlayStation 5 entra nel listino di un negozio slovacco, dove nei dettagli della console appaiono data di lancio prevista per dicembre 2020 e prezzo

PlayStation 5 è sotto i riflettori da ormai qualche giorno, e proprio Sony non si è dimostrata affatto timida a mostrare nuovi dettagli riguardo alla propria console di nuova generazione. Mancano ancora molte informazioni ufficiali all’appello e nel frattempo vari rumor si stanno facendo largo per quanto riguarda il nuovo controller, e i giochi che potrebbero accompagnare il lancio della console.

La nuova voce che sta girando in questi giorni invece riguarderebbe la data d’uscita e il prezzo col quale verrà rilasciata PlayStation 5. Secondo un rivenditore slovacco, che ha inserito la console all’interno del proprio listino di prodotti, PS5 uscirà il 4 dicembre 2020.

Per quanto riguarda il prezzo, sempre secondo il rivenditore slovacco, è stato quotato a 499.99€. Sony non si è ancora pronunciata né sul prezzo che avrà la console al lancio, e nemmeno riguardo a una data ben specificata nella quale PlayStation 5 arriverà nei negozi. Ci teniamo a ricordare che non c’è ancora nulla di confermato, e i dettagli dati dal sito potrebbero essere solamente dei placeholder per il momento. Le uniche informazioni certe al momento sono che PS5 arriverà nella fascia “Holyday” del 2020, ossia il periodo natalizio.

Al momento siamo ancora di fronte a mere indiscrezioni (sostenute da un recente report che segnala problemi nella produzione di chip AMD), sembra che non sia ancora giunto il momento di svelare questi dettagli finali riguardo alla nuova console Sony, soprattutto visto che non siamo ancora neanche a conoscenza del design né di PS5 e nemmeno dei nuovi controller. Pensate che dicembre possa essere il mese giusto per lanciare PlayStation5? Vi aspettate in prezzo maggiore o minore di 499.99€? Diteci la vostra.