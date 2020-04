PlayStation 5: Digital Foundry dichiara di non aver ancora assistito a nessun gameplay

Qualche istante fa Digital Foundry è tornata a parlare di PlayStation 5. Un pò come ci era stato promesso qualche settimana fa, la redazione ha svelato diversi nuovi dettagli sulle specifiche tecniche della console di prossima generazione di Sony, e non solo. Tra le molteplici tematiche trattate con un nuovo video della durata di 23 minuti, è stata fatta una dichiarazione sicuramente curiosa da parte della redazione.

Stando alle parole di Richard Leadbetter, i ragazzi di Digital Foundry non hanno ancora avuto l’opportunità di vedere nessun gioco in azione su PlayStation 5. Leadbetter si è limitato a dichiarare che, l’unico spezzone di gameplay che potuto visionare è la tech demo di Marvel’s Spider-Man mostrata qualche mese fa, tra l’altro nemmeno ripresa in forma diretta ma con uno smartphone che ne diminuiva la qualità visiva.

La cosa curiosa, ripresa anche dal redattore di Digital Foundry, è che a questo punto della campagna di presentazione della console ai tempi di PlayStation 4, il team aveva già avuto l’opportunità di vedere in azione una versione semi-finale di Killzone Shadow Fall, mentre con PS5 manca ancora questo tassello fondamentale.

La tech demo di Marvle’s Spider-Man a cui fa riferimento Richard Leadbetter sembra essere lo spezzone mostrato da Sony per dimostrare la potenza dell’SSD di PlayStation 5. Sembra che da quel momento Sony non abbia ancora svelato nient’altro sui giochi che hanno in cantiere per la propria console di prossima generazione. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Digital Foundry su PS5?