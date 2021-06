Playstation 5, i 120fps sono meno supportati rispetto a Xbox Series X

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

La nuova generazione di console tra PlayStation 5 e Xbox Series X si gioca anche sul lato dei frame al secondo. Dopo un’epoca non proprio brillante, con le precedenti console che non riuscivano a far girare buona parte del catalogo oltre i 30fps, in questa nuova era di piattaforme di casa Sony e Microsoft l’asticella sembra esserci alzata radicalmente e si punta sempre di più al traguardo dei 120fps. A patto, ovviamente, di avere un monitor adatto al supporto di questo nuovo standard.

Nonostante ci troviamo ancora agli albori della nuova generazione, con PlayStation 5 e Xbox Series X che hanno debuttato solamente a novembre 2021, al momento l’ago della bilancia vira verso la console di casa Microsoft. La nuova Xbox è infatti in grado di supportare ben 76 giochi a 120fps, contro i 13 della nuova piattaforma ddi casa Sony. Come abbiamo detto poco sopra in futuro la lista potrà espandersi, visto che siamo appena all’inizio di una nuova generazione di console ma per ora il risultato è assolutamente a favore di Microsoft.

PS5, la lista completa:

Apex Legends (da confermare)

Borderlands 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Warzone

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

Dirt 5

Fortnite

Monster Boy and the Cursed Kingdom

The Nioh Collection (Nioh e Nioh 2)

Rainbow Six Siege

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

WRC 9

La lista dei giochi PlayStation 5 è decisamente ridotta e include titoli di spicco, come ad esempio Devil May Cry 5, Destiny 2 e Borderlands 3. È strano però vedere come non ci sia nessuna esclusiva first party ma non è escluso che il prossimo titolo multiplayer di Naughty Dog potrebbe riuscire ad arrivare a questo traguardo. Dall’altra parte della barricata, però, troviamo Xbox Series X in gran spolvero con titoli del calibro di Gears 5, Halo Infinite, Hollow Knight, la recente trilogia rimasterizzata di Mass Effect, Mirror’s Edge Catalyst, Call of Duty Warzone e anche Metro 2033 e Metro Last Light in versione Redux. Anche la retrocompatibilità ne beneficia, con il monolite nero in grado di far girare al doppio dei 30fps.

Xbox Series X, la lista completa:

Apex Legends (annunciato)

Battle Chasers: Nightwar

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Battlefield Hardline

Borderlands 3

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Black Ops Cold War

CrossCode

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

Dirt 4

Dirt 5

Don’t Starve: Giant Edition

ExoMecha

Fortnite

Gears 5

Golf With Your Friends

Halo Infinite

Halo: Spartan Assault

Halo: The Master Chief Collection

Hollow Knight: Voidheart Edition

Hyperscape

Island Saver

Jydge

King Oddball

Lego Marvel Superheroes

Lego Marvel’s Avengers

Lego The Hobbit

Mad Max

Mass Effect Legendary Edition

Metal: Hellsinger

Metro 2033 Redux

Metro: Last Light Redux

Minecraft Dungeons

Mirror’s Edge Catalyst

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Moving Out

My Friend Pedro

New Super Lucky’s Tale

Ori and the Will of the Wisps

Orphan of the Machine

Overcooked! 2

Paladins

Plants vs Zombies Battle for Neighborville

Plants vs Zombies Garden Warfare

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

Power Rangers: Battle for the Grid

Rainbow Six Siege

Overwatch

Realm Royale

Rocket League

Rogue Company

Samurai Shodown

Sea of Thieves

Second Extinction

Smite

Star Wars Squadrons

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront 2

Super Lucky’s Tale

Superhot

Superhot: Mind Control Delete

The Falconeer

The Gardens Between

The Lego Movie Game

The Touryst

Titanfall

Titanfall 2

Totally Reliable Delivery Service

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Unravel 2

Unruly Heroes

Untitled Goose Game

WRC 9

Non c’è ovviamente una guerra da fare in merito. Le asce è meglio deporle subito ma appare chiaro come Xbox Series X da un lato puramente tecnico sia avvantaggiata rispetto a PlayStation 5. Sicuramente nel prossimo futuro la lista si espanderà (per tutte e due le piattaforme) ma considerando quanto la casa di Redmond punti sul PC appare chiaro che il nuovo hardware casalingo sia più “propenso” anche a far girare i titoli ad un frame rate maggiore.