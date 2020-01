PlayStation 5: un leak svela data di presentazione e specifiche ufficiali?

Tutta la community di videogiocatori è in fermento per la nuova console di casa Sony. PlayStation 5 è oramai entrata di prepotenza nei nostri pensieri e non c’è giorno, che non si pensi a come sarà e quali saranno le novità apportate da Sony in questa nuova generazione di console.

Un utente Reddit afferma di essere entrato in possesso della scaletta ufficiale del rumoreggiato evento di presentazione di PlayStation 5 di febbraio. L’utente in questione fissa per mercoledì 12 febbraio la data della cerimonia dal nome PlayStation Meeting, preannunciando l’arrivo di un teaser ufficiale entro le prossime settimane.

L’evento in questione dovrebbe essere presentato da Geoff Keighley e dovrebbe fare chiarezza sulle specifiche hardware della nuova generazione di console di casa Sony. Dal leak rilasciato, PlayStation 5 sarà dotata di CPU 8 core / 16 thread a 3,6 GHz basata su architettura Zen 2, una GPU da 12,2 TeraFLOPS, 18GB di memoria DDR6 e 4 GB di DDR4 per il sistema operativo, una SSD da 1 TB a 5GB/s con possibilità di espansione “a cartuccia”, e un hardware dedicato alla gestione dell’audio nextgen e al Ray Tracing.

A quanto rilasciato, l’evento offrirà una descrizione dettagliata di ciascun componente hardware della console senza però sbottonarsi ulteriormente sulla data di lancio, sul prezzo o sul design.

Insomma, anche dopo questo probabile evento, PlayStation 5 non sarà completamente svelata lasciando i giocatori sempre con qualche dato in meno rispetto alla concorrente diretta Xbox Series X. Ricordiamo come sempre che trattandosi di rumor, la notizia va presa con le dovute precauzioni.

Non possiamo fare altro che rimanere in attesa di una conferma ufficiale da parte di Sony.