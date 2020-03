PlayStation 5: un nuovo rumor conferma i 13 Teraflops?

Sono passate solamente poche ore da quando Sony ha annunciato che durante giornata di domani verrà finalmente svelata l’architettura di PlayStation 5, e al momento hanno inziato ad apparire in rete alcuni rumor che sembrano anticipare diversi dettagli riguardanti la nuova console Sony. Stando ad una di queste voci di corridoio PS5 avrà la potenza di 13 TFLOPS e potrebbe essere più potente rispetto a Xbox Series X.

Questo rumor in particolare arriva direttamente dall’account Twitter dell’utente The Drunk Cat, e nello specifico si tratta di una gif che ripete più volte il numero “13”. Oltre all’animazione, questo utente si è limitato ad aggiungere una breve didascalia che recita: “Let’s go PlayStation”. In passato lo stesso profilo aveva già dichiarato con largo anticipo il design del Dev Kit di PS5, subito dopo confermato come veritiero da diverse fonti.

C’è da dire che non servirà aspettare più di tanto per scoprire se questo ennesimo rumor su PlayStation 5 possa rivelarsi credibile o meno. L’appuntamento annunciato da Sony è per domani 18 marzo dalle ore 17:00 (orario italiano), quando la trasmissione di presentazione di PS5 andrà in diretta sul blog ufficiale di PlayStation.

Ci siamo quindi, dopo Microsoft che ha svelato parecchi succosi dettagli su Xbox Series X nella giornata di ieri, ora che PlayStation 5 sta per mettersi sotto le luci delle grandi occasioni. Non ci resta che chiedervi cosa vi aspettate dalla presentazione che prenderà il via domani pomeriggio. Credete che Ps5 possa avere davvero 13 TFLOPS? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.