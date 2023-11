PlayStation 5 SOTTOCOSTO da Unieuro! La paghi solo 429€

Mentre su Amazon è in corso il Black Friday 2023, che nel nostro articolo dedicato stiamo seguendo minuto per minuto, ma anche altri store stanno proponendo offerte a dir poco imperdibili. Tra questi c'è Unieuro, dove al momento potete trovare la PlayStation 5 Standard Edition a soli 429,90€, per un risparmio di 120,00€ rispetto al prezzo consigliato di 549,90€.

PS5 Standard Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La PS5 è il sogno di ogni videogiocatore, offrendo prestazioni eccezionali grazie alla potente hardware che la catapulta nella nuova era del gaming. Con il supporto 4K e la tecnologia Ray Tracing, le grafiche sono incredibilmente realistiche, regalandovi un'esperienza visiva mozzafiato. La versione Standard della PS5 include anche un lettore disco, consentendovi di godere delle versioni fisiche dei giochi e di mantenere il piacere del formato tangibile, mentre la retrocompatibilità con PS4 vi permetterà di ampliare ulteriormente la vostra libreria di giochi.

Insomma, la Playstation 5 Standard Edition rappresenta davvero un'occasione imperdibile per qualsiasi appassionato di videogiochi, soprattutto per il risparmio di ben 120,00€. Considerando il salto qualitativo e le numerosissime funzionalità innovative offerte, consigliamo assolutamente l'acquisto di questa console.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

