PlayStation 5: Famitsu parla delle specifiche tecniche della console

PlayStation 5 è il nome del momento e Famitsu, nota testata giapponese, rivela tutte le informazioni che è riuscita a recuperare in merito.

PlayStation 5 è ufficiale e sappiamo che sarà rilasciata durante l’inverno 2020. Grazie alle informazioni condivise da Mark Cerny tramite le pagine di Wired e da Jim Ryan sul PlayStation Blog sappiamo un di più del progetto di Sony, ma ovviamente mancano all’appello ancora molti dettagli.

Famitsu, nota testata giapponese, ha ora condiviso un nuovo articolo nel quale illustra tutte le informazioni che è riuscita a recuperare su PlayStation 5 e, in particolar modo, sulle specifiche tecniche. Secondo quanto riportato il disco rigido sarà un SSD “personalizzato”, il processore sarà un chip AMD x86-64 Ryzen “Zen 2” con otto core e 16 thread personalizzato, mentre la GPU sarà un AMD Radeon personalizzato basato sulla tecnologia RDNA con unità di elaborazione audio 3D dedicata e un output massimo fino a 8K.

Queste informazioni non sono in realtà nulla di particolarmente nuovo: si tratta di dettagli già condivisi da Sony stessa. Famitsu conferma anche che ci sarà il supporto al ray tracing, con chip dedicato (purtroppo non viene indicato il numero dei core specifici per l’illuminazione dinamica).

