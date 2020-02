PlayStation 5 e Xbox Series X saranno protagoniste del prossimo Tokyo Game Show 2020

In questo periodo si sta iniziando a parlare dell’E3 2020, sicuramente uno degli appuntamenti più attesi per conoscere nel dettaglio quello che ci aspetterà nel futuro del settore videoludico. Nonostante sia già confermato che Sony salterà per il secondo anno consecutivo la fiera losangelina, è stato confermato che la compagnia giapponese sarà presente durante il prossimo Tokyo Game Show 2020, ed insieme a PlayStation 5 ci sarà spazio anche per Xbox Series X.

La conferma è arrivata oggi direttamente dalla CESA, l’associazione che organizza il Tokyo Game Show ogni anno. All’interno del comunicato stampa sono stati dichiarati i primi dettagli sulla fiera, partendo dalle date. Il TGS 2020 si svolgerà dal 24 al 27 settembre, nella tradizionale sede di Makuhari Messe a Chiba, vicino a Tokyo. Il tema sarà “The Future Touches Gaming First”, con la promessa di presentare le console di prossima generazione insieme a nuove tecnologie come il 5G e il cloud gaming.

“Con le console di nuova generazione, il TGS 202o attirerà sicuramente ancora più attenzione da parte tutto il mondo. L’evento si concentrerà sul lancio del cloud gaming e sui servizi 5G per uso commerciale. Inoltre, TGS2020 ospiterà un’area in cui i visitatori potranno esplorare le nuove frontiere del gaming”. Questo è quello che si può leggere all’interno del comunicato.

Sembra quindi che sia PlayStation 5 che Xbox Series X avranno un ruolo da protagonisti al prossimo TGS 2020, ora non ci resta che aspettare i prossimi appuntamenti comunicativi di Sony e Microsoft per conoscere ulteriori dettagli riguardo le console di prossima generazione. Che cosa vi aspettate da PS5 e Xbox Series X durante il prossimo TGS 2020?